Украинка представила коллекцию в Нью-Йорке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Bevza

Известный украинский дизайнер Светлана Бевза представила новую коллекцию весна-лето 2019 в рамках нью-йоркской Недели моды

Бренд Bevza показал 32 образа, которые имели характерный минимализм и мягкую цветовую гамму. В коллекции были представлены объемные аксессуары, легкие платья и блузы, летние свитера и кроп-топы грубой вязки, длинные юбки.

Коллекция напоминает о столь необходимом умении сделать паузу. Об этом волшебном слове «отдых». Особенно в нашем сумасшедшем ритме жизни. Но женщина должна оставаться женщиной, самодостаточной, уверенной. Даже, когда она расслаблена и не на виду.

Ее сила в возможности сделать шаг назад, посмотреть и оценить что важно, а что вторично и мешает новому взлету. Именно это и надо оставить позади. Пристегнуться и взлететь. «Эта коллекция посвящена моей дочери, которая родилась 4 месяца назад» — рассказывает Светлана Бевза.

Дизайнер вспомнила свои любимые приемы: квадрат как основу формообразования и острые углы кроя, из недавних нью-йоркских коллекций вернулись шелковые поясные сумки и минималистичные босоножки на тонких резинках — в этот раз они напоминают пляжные вьетнамки, которые выглядят как никогда элегантно.

Не изменяя своему фавориту — белому цвету, Светлана посвятила ему отдельный блок коллекции, также на подиуме появляются образы в песочном, карамельном, небесно-голубом и нежно-розовом оттенках, а также черный и цвет глубокого синего моря.

Морское настроение коллекции выражается в деталях: микро-сумки, броши и крупные серьги повторяют форму ракушек, как и чашечки лифов; большая часть образов вдохновлена традиционным отпускным гардеробом — легкими платьями на тонких бретелях, сарафанами и оверсайз-рубашками с мужского плеча, но даже на отдыхе Bevza остается Bevza — бесконечно женственной, аристократичной и чувственной.

Джерело: vogue.ua