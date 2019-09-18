Опять на пары: где и как учится жена Комарова



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Жена Комарова показала пример студенткам, в чем нужно ходить на учебу

И это стало настоящим шоком для поклонников, ведь звезды долгих два года скрывали свои отношения. Но недавно Комаров таки открыл подробности личной жизни, романа с Сашей, их свадьбы и венчания.

Поклонники поражены тем, сколько времени Дмитрий скрывал подробности своего романа, и заинтересованы, как проходит семейная жизнь новоиспеченных супругов.

На этот раз в своем профиле в Instagram модель опубликовала симпатичное фото, которое было сделано возле университета, в котором учится Саша. На пары девушка пришла в укороченных джинсах, светлой майке и пиджаке, а в руке студентка держит красную сумочку. Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию красотки.

Оказывается, избранница Комарова не только красавица, но и умница. В этом году она закончила бакалавриат в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко - и уже успела похвастаться дипломом. Конечно, красным!

Александра Кучеренко даже в период съемок старалась не пропускать пары. Все это ради мечты детства — получить профессию телеведущей.

Ради этой же мечты девушка и продолжила приобретать желаемую специальность в институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко. В этом году Александра начала обучения на магистратуре.

Джерело: znaj.ua