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    В Киеве прошла первая Неделя свадебной моды

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    В Киеве прошла первая Неделя свадебной моды
    vogue.ua

    В мировом расписании показов у Недели свадебной моды уже давно есть свое место – в апреле и октябре бренды, создающие наряды для невест, демонстрируют свои новые коллекции

    Теперь свой ивент есть и у украинских марок – в Киеве впервые состоялась Ukrainian Wedding Fashion Week.

    Ее цель – продемонстрировать международному рынку локальных игроков, ведь в нашей стране существуют давние традиции создания свадебных платьев. 

    В Ukrainian Wedding Fashion Week приняли участие сразу 5 марок – Ariamo Fashion Group, Dominiss, Pollardi Armonia и Crystal Design, каждая из которых уже сформировала свой узнаваемый стиль. Оценить их коллекции приехали зарубежные байеры, стилисты и инсайдеры wedding-индустрии.

    На подиуме в Киеве во время показа Ariamo особое оживление гостей вызвали платья с пышными фатиновыми юбками, напоминающими воздушные пирожные и отсылающими к «сладким» образам Марии-Антуанетты. 

    Они поддерживают тенденцию чрезмерной романтичности и побега от реальности, которая сейчас захватила подиумы в Лондоне и Париже. 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    В перерывах между показами гости, среди которых были балерина Екатерину Кухар, телеведущая Катерина Осадчая, стилист Ольга Слонь и дизайнер Ольга Аленова, могли не только обменяться впечатлениями, но и послушать выступления пианиста Евгения Хмары и певицы Алины Паш.

    Джерело: vogue.ua

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