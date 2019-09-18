В Киеве прошла первая Неделя свадебной моды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

В мировом расписании показов у Недели свадебной моды уже давно есть свое место – в апреле и октябре бренды, создающие наряды для невест, демонстрируют свои новые коллекции

Теперь свой ивент есть и у украинских марок – в Киеве впервые состоялась Ukrainian Wedding Fashion Week.

Ее цель – продемонстрировать международному рынку локальных игроков, ведь в нашей стране существуют давние традиции создания свадебных платьев.

В Ukrainian Wedding Fashion Week приняли участие сразу 5 марок – Ariamo Fashion Group, Dominiss, Pollardi Armonia и Crystal Design, каждая из которых уже сформировала свой узнаваемый стиль. Оценить их коллекции приехали зарубежные байеры, стилисты и инсайдеры wedding-индустрии.

На подиуме в Киеве во время показа Ariamo особое оживление гостей вызвали платья с пышными фатиновыми юбками, напоминающими воздушные пирожные и отсылающими к «сладким» образам Марии-Антуанетты.

Они поддерживают тенденцию чрезмерной романтичности и побега от реальности, которая сейчас захватила подиумы в Лондоне и Париже.

В перерывах между показами гости, среди которых были балерина Екатерину Кухар, телеведущая Катерина Осадчая, стилист Ольга Слонь и дизайнер Ольга Аленова, могли не только обменяться впечатлениями, но и послушать выступления пианиста Евгения Хмары и певицы Алины Паш.

Джерело: vogue.ua