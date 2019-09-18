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    Бывший пленник Кремля Олег Сенцов в Киеве посетил спектакль «Схід-Захід»

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    Бывший пленник Кремля Олег Сенцов в Киеве посетил спектакль «Схід-Захід»
    facebook.com/oleg.sentsov

    Украинский кинорежиссер, сценарист и писатель Олег Сенцов впервые после освобождения появился в театре

    Олег Сенцов побывал на спектакле «Схід-Захід», который поставили актеры столичного театра «Актор».

    В своем Facebook освобожденный из российского плена режиссер поделился эмоциями и опубликовал фото с главными героями пьес.

    «Вчера после спектакля «Схід-Захід» с актерами театра «Актер». Спасибо им за участие и соучастие», - лаконично написал Сенцов, который, судя по снимку, пребывал в хорошем расположении духа.

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    facebook.com/oleg.sentsov

    На протяжение нескольких лет актеры «Актора» выходили на поклон с табличками, на которых были написаны слова в поддержку Сенцова и требовалось дать свободу режиссеру.

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    facebook.com/zhylaslava

    «Вчера был полный зал любимой, кайфовой, теплой, душевной публики. Среди них был один особенный для нас зритель, о котором мы мечтали и хотели всем сердцем, чтобы он пришел к нам. И вчера он символически разорвал таблички #FREESENTSOV, с которыми актеры выходили в финале спектаклей. Олег Сенцов, спасибо, что были с нами!» - написал в Facebook директор и художественный руководитель театра Слава Жила.

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