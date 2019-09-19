Трюдо извинился за фото сделанное 18 лет назад



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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, где он в коричневом гриме на вечеринке в частной школе

Фотографию, сделанную в 2001 году, опубликовал журнал Time.

Трюдо изображен в образе Алладина в элитной академии Вест-Пойнт-Грей в Ванкувере, где он работал преподавателем.

После публикации фото Трюдо выступил перед журналистами и объяснил, что наложил коричневый грим и оделся в костюм Аладдина на гала-вечеринке на тему Арабские ночи.

Он признал, что фотография была расистской и выразил сожаление за свой поступок.

time.com

Национальный совет канадских мусульман негативно отреагировал на фото Трюдо 18-летней давности.

«Видеть премьер-министра в коричневом гриме очень печально. Ношение черного и коричневого грима достойно порицания и возвращает нас к истории расизма», — заявил исполнительный директор совета Мустафа Фарук.

Фотографию Трюдо также раскритиковали ведущие политики Канады.

Джерело: time.com