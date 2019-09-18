Фото от которых мурашки по телу: портреты женщин со странным секретом



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yigalozeriartist.com

Игаля Озери причисляют к мастерам фотореализма, так как художник работает исключительно с фотографиями и не рисует с натуры

Современный художник Игаль Озери невероятно точно передает кистью свои сюжеты. Его работы настолько реалистичны, что каждый раз хочется подойти поближе, чтобы воскликнуть, «да это же фотография!», но, подойдя поближе, видишь мельчайшие мазки краски и понимаешь, что это холст, и маслом прорисован каждый волосок на голове модели.

Озери, который родился в 1958 году в Израиле, а сейчас живет в Нью-Йорке, начинал как художник-абстракционист, и ему нравилось изображать предметы образно. Но 10 лет назад он начал создавать и гиперреалистичные работы такого уровня «правдивости», что просто дух захватывает.

«Я вырос в Израиле, там искусство классического портрета в школах не преподавалось, — говорит он. — Но когда мне было 32 года, я отправился в Национальный музей Прадо и там увидел полотно «Менины», у меня дух захватило. Я бы как загипнотизированный».

Тогда Озери сказал сам себе: «Какой же я художник, если не могу написать портрет?». Работа над портретом — это очень ответственно, говорит Игаль, и на нее уходит очень много времени. «Мои учителя не учили меня рисовать портреты, поэтому мне пришлось учиться это делать самому», — признается художник. Он обычно работает с фотографиями, так как процесс создания картины длится месяцами и все это время модель должна была бы сидеть неподвижно.

«Женщины становились самыми интересными фигурами в мировой живописи, — говорит Озери, объясняя, почему он любит работать с женщинами. — От Моны Лизы до Девушки с жемчужной сережкой, весь мир знает героинь, изображенных на холстах».

Он также отмечает, что его работа связана с чистой красотой. Он пытается перенести в свои работы интимность и ему нравится исследовать глубины романтизма. В его женщинах — только мягкость и радость, никакого негатива. «И это очень важно для меня особенно сейчас, в эпоху тренда гламуризации жестокости и разрушения», — говорит Озери.

Джерело: yigalozeriartist.com