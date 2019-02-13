Модницам на заметку: Louis Vuitton выпустили чехлы для помады
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Стоимость новинки более $1000
Несколько лет назад в канун 1 апреля в сети появилась новость о том, что Louis Vuitton выпустят коллекцию декоративной косметики.
Этого так и не произошло, зато сейчас у бренда появились сумочки для помад. Миниатюрные чехлы цилиндрической формы придумал дизайнер Николя Жескьер, вдохновившись винтажной упаковкой косметики и мини-кейсами для ювелирных украшений.
Чехол для помады Louis Vuitton выполнен из кожи, украшенной монограммой LV. Аксессуар можно носить на шее (специально для этого в комплекте с ним идет длинная золотистая цепочка) или носить через плечо, как мини-сумочку. Цена чехла для помады – 1390 долларов.
Джерело: Buro 24/7