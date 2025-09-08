На березі Рейну знайдено зуб мамонта віком до 125 тис. років

Сенсаційна знахідка в Німеччині: зуб мамонта віком 15 тисяч років

Житель Дюссельдорфа Рустам Вагнер знайшов на березі річки Рейн зуб мамонта, якому щонайменше 15 тис. років. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

44-річний Рустам Вагнер, технічний дизайнер, часто прогулюється берегом Рейну у пошуках старовинних предметів. Цього разу він знайшов щось справді унікальне: корінний зуб мамонта, який важить близько чотирьох кілограмів.

«Я одразу зрозумів, що це щось особливе. Спочатку я загуглив, який вигляд має зуб, а потім поговорив з експертами», – розповів Рустам. Раніше йому вже траплялися старі монети, цегла і навіть нерозірвані боєприпаси часів Другої світової війни, але ця знахідка є найнеймовірнішою.

Знахідка викликала захват і у фахівців. Геоархеолог Філіп Шульте з Управління з охорони пам'яток Рейнської області зазначив, що зуб чудово зберігся, що є великою рідкістю. За його словами, знахідка могла належати шерстистому мамонту, який, імовірно, жив у цьому регіоні. Зараз експерти Рузького музею в Ессені досліджують зуб, щоб точно встановити його вік, який може сягати 125 тис. років.

Знахідка, ймовірно, буде виставлена в одному з музеїв. Сам Рустам Вагнер має намір продовжити свої пошуки.

Чотирикілограмовий зуб у Відділі охорони археологічних пам'яток Рейнланду фото: Dr. Philipp Schulte/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

