На березі Рейну знайдено зуб мамонта віком до 125 тис. років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Рустам Вагнер знайшов стародавній зуб мамонта
фото із відкритих джерел

Сенсаційна знахідка в Німеччині: зуб мамонта віком 15 тисяч років

Житель Дюссельдорфа Рустам Вагнер знайшов на березі річки Рейн зуб мамонта, якому щонайменше 15 тис. років. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

44-річний Рустам Вагнер, технічний дизайнер, часто прогулюється берегом Рейну у пошуках старовинних предметів. Цього разу він знайшов щось справді унікальне: корінний зуб мамонта, який важить близько чотирьох кілограмів.

«Я одразу зрозумів, що це щось особливе. Спочатку я загуглив, який вигляд має зуб, а потім поговорив з експертами», – розповів Рустам. Раніше йому вже траплялися старі монети, цегла і навіть нерозірвані боєприпаси часів Другої світової війни, але ця знахідка є найнеймовірнішою.

Знахідка викликала захват і у фахівців. Геоархеолог Філіп Шульте з Управління з охорони пам'яток Рейнської області зазначив, що зуб чудово зберігся, що є великою рідкістю. За його словами, знахідка могла належати шерстистому мамонту, який, імовірно, жив у цьому регіоні. Зараз експерти Рузького музею в Ессені досліджують зуб, щоб точно встановити його вік, який може сягати 125 тис. років.

Знахідка, ймовірно, буде виставлена в одному з музеїв. Сам Рустам Вагнер має намір продовжити свої пошуки.

Чотирикілограмовий зуб у Відділі охорони археологічних пам'яток Рейнланду
Чотирикілограмовий зуб у Відділі охорони археологічних пам'яток Рейнланду
фото: Dr. Philipp Schulte/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Нагадаємо, археологи виявили в Туреччині одну з найстаріших вулиць, вік якої сягає 9750 років. Це відкриття змінює уявлення про ранні неолітичні поселення. Знахідку було зроблено під час розкопок на археологічній ділянці, що розташована в провінції Караман.

До слова, археологи з управління старожитностей Ізраїлю виявили рідкісну золоту монету, якій близько 2200 років. Знахідка була зроблена під час розкопок у Єрусалимі. Особливу цінність монеті надає зображення на ній: на одній стороні – цариця елліністичного Єгипту Береніка II, дружина царя Птолемея III, а на іншій – її чоловік.

На березі Рейну знайдено зуб мамонта віком до 125 тис. років
