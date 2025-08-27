У Єрусалимі знайдено особливу золоту монету з обличчям цариці Єгипту

Рідкісна золота монета змінює погляд на історію Єрусалима

Археологи з Управління старожитностей Ізраїлю виявили рідкісну золоту монету, якій близько 2200 років. Знахідка була зроблена під час розкопок у Єрусалимі. Особливу цінність монеті надає зображення на ній: на одній стороні – цариця елліністичного Єгипту Береніка II, дружина царя Птолемея III, а на іншій – її чоловік. Про це пише «Главком» із посиланням на The Jerusalem Post.

Незважаючи на невеликий розмір, монета із чистого золота справила велике враження на археологів, оскільки в усьому світі було знайдено лише 20 таких монет. За словами вчених, цікаво те, що на монеті зображена цариця Беренік II не як дружина царя Єгипту, а як єдина правителька країни.

Ця монета має величезне історичне значення. Це перший подібний екземпляр, знайдений за межами Єгипту, що свідчить про тісні економічні та культурні зв'язки Єрусалима з великими центрами того часу. Крім того, Береніка II зображена на монеті не просто як дружина, а як самостійна правителька. Це один з перших відомих випадків, коли цариця з династії Птолемеїв з'явилася на монеті з таким титулом за життя.

Археологи вважають, що золота монета була викарбувана в Олександрії (Єгипет) приблизно в 246-241 рр. до н. е., коли елліністичним Єгиптом правив цар Птолемей III, а його дружиною була Береніка II. Елліністичний Єгипет – це період історії Стародавнього Єгипту, який тривав з 332 року до н.е. по 30 рік до н.е. Тобто з моменту завоювання Єгипту армією Олександра Македонського до входження країни до складу Римської імперії. Після смерті Олександра Македонського його імперія розпалася, і полководець Птолемей I заснував нову династію правителів Стародавнього Єгипту.

Знахідка кидає виклик усталеному уявленню про те, що в середині III століття до нашої ери Єрусалим був невеликим і бідним містом. Вона доводить, що місто відновлювалося після руйнувань і брало активну участь у міжнародній торгівлі.

Що стосується цариці Береники II, то існує легенда, що вона відрізала своє волосся і віднесла до храму богині Афродіти на подяку за перемогу її чоловіка в черговій війні. Але волосся таємниче зникло з храму, і придворний астроном заявив, що воно опинилося на небі, адже він бачив там нові зірки. Таким чином нове сузір'я отримало назву Волосся Береники, хоча зараз воно називається Волосся Вероніки.

