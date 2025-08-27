Головна Скотч Фото
У Єрусалимі знайдено особливу золоту монету з обличчям цариці Єгипту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Єрусалимі знайшли золоту монету Береніки II
фото: Israel Antiquities Authority

Рідкісна золота монета змінює погляд на історію Єрусалима

Археологи з Управління старожитностей Ізраїлю виявили рідкісну золоту монету, якій близько 2200 років. Знахідка була зроблена під час розкопок у Єрусалимі. Особливу цінність монеті надає зображення на ній: на одній стороні – цариця елліністичного Єгипту Береніка II, дружина царя Птолемея III, а на іншій – її чоловік. Про це пише «Главком» із посиланням на The Jerusalem Post.

Незважаючи на невеликий розмір, монета із чистого золота справила велике враження на археологів, оскільки в усьому світі було знайдено лише 20 таких монет. За словами вчених, цікаво те, що на монеті зображена цариця Беренік II не як дружина царя Єгипту, а як єдина правителька країни.

Ця монета має величезне історичне значення. Це перший подібний екземпляр, знайдений за межами Єгипту, що свідчить про тісні економічні та культурні зв'язки Єрусалима з великими центрами того часу. Крім того, Береніка II зображена на монеті не просто як дружина, а як самостійна правителька. Це один з перших відомих випадків, коли цариця з династії Птолемеїв з'явилася на монеті з таким титулом за життя.

У Єрусалимі знайдено особливу золоту монету з обличчям цариці Єгипту фото 1
фото: interestingengineering.com

Археологи вважають, що золота монета була викарбувана в Олександрії (Єгипет) приблизно в 246-241 рр. до н. е., коли елліністичним Єгиптом правив цар Птолемей III, а його дружиною була Береніка II. Елліністичний Єгипет – це період історії Стародавнього Єгипту, який тривав з 332 року до н.е. по 30 рік до н.е. Тобто з моменту завоювання Єгипту армією Олександра Македонського до входження країни до складу Римської імперії. Після смерті Олександра Македонського його імперія розпалася, і полководець Птолемей I заснував нову династію правителів Стародавнього Єгипту.

Знахідка кидає виклик усталеному уявленню про те, що в середині III століття до нашої ери Єрусалим був невеликим і бідним містом. Вона доводить, що місто відновлювалося після руйнувань і брало активну участь у міжнародній торгівлі.

Що стосується цариці Береники II, то існує легенда, що вона відрізала своє волосся і віднесла до храму богині Афродіти на подяку за перемогу її чоловіка в черговій війні. Але волосся таємниче зникло з храму, і придворний астроном заявив, що воно опинилося на небі, адже він бачив там нові зірки. Таким чином нове сузір'я отримало назву Волосся Береники, хоча зараз воно називається Волосся Вероніки.

До слова, на території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» під час благоустрою випадково виявили старовинну польську монету

Теги: Єгипет монета Єрусалим археологія

