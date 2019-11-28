Определено лучшее панорамное фото 2019 года



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Огненный дракон» (Dragonfire)

Главный приз - 50 тысяч долларов

Международный конкурс панорамной фотографии Epson International Pano Awards определил авторов лучшей панорамы.

Epson International Pano Awards – это самый крупный ежегодный международный конкурс панорамной фотографии. В нем принимают участие профессионалы и любители с разных стран. Главный приз конкурса - 55 тыс. дол.

Абсолютным победителем конкурса стала австралийский фотограф Майки Бойтон. Лучшей панорамой года назвали ее фото «Огненный дракон» (Dragonfire).

На нем сняты переплетенные реки Южной Исландии. Майки Бойтон стала первой фотографом женщиной, взявшей главный приз в этом конкурсе, который проводится на протяжении десяти лет.

Всего на конкурс поступило 4 913 заявок от 1 258 фотографов из 72 стран.

Джерело: dailymail.co.uk