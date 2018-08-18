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    Фото

    Опубликованные лучшие подводные снимки года

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    Родни Берси - Опубликованные лучшие подводные снимки года
    Родни Берси

    Журнал Scuba Diving Magazine объявил победителей ежегодного конкурса подводной фотографии Through Your Lens

    Мероприятие прошло в четырнадцатый раз и собрало более 2100 снимков из жизни океана.

    Работы конкурсантов 2018 года рассматривали в четырех категориях: «Широкий угол», «Крупный план», «Концептуальный снимок» и «Компактная камера».

    Главным победителем стал Родни Берси с фотографией кита у поверхности воды. Фотограф сказал: «Надеюсь, что через это изображение я поделюсь с другими тем, что нахожу в мистическом мире, в котором оказываюсь каждый раз при погружении». В качестве приза Берси получил $1 тыс. и поездку на сафари.

    «Проведя весь день в поисках китов, нашу лодку настигла волшебная встреча с любопытной матерью и телёнком... Здесь я попытался создать уникальную перспективу, перевернув изображение вверх тормашками, чтобы было похоже, что кит парит над поверхностью».

    1-е место в категории «Концептуальный кадр» получил Конор Калвер. «Я наткнулся на этого кокосового осьминога во время погружения в загрязнённой среде. Существо приобрело темно-красный цвет и прекрасно позировало, симметрично обернув свои щупальца. В итоге я создал для него «дом» из маленькой бутылки, которую нашел, ныряя в Нижней Калифорнии».

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    Опубликованные лучшие подводные снимки года
    Опубликованные лучшие подводные снимки года
    Опубликованные лучшие подводные снимки года
    Опубликованные лучшие подводные снимки года
    Опубликованные лучшие подводные снимки года
    Опубликованные лучшие подводные снимки года
    Опубликованные лучшие подводные снимки года
    Опубликованные лучшие подводные снимки года
    Опубликованные лучшие подводные снимки года
    Опубликованные лучшие подводные снимки года

    Прием заявок для участия в конкурсе подводной фотографии Scuba Diving Magazine’s Underwater Photo Contest 2019 стартует с 1 ноября 2018 года и продлится до 31 мая 2019 года.

    Джерело: Gazeta.ua

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