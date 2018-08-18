Опубликованные лучшие подводные снимки года



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Родни Берси

Журнал Scuba Diving Magazine объявил победителей ежегодного конкурса подводной фотографии Through Your Lens

Мероприятие прошло в четырнадцатый раз и собрало более 2100 снимков из жизни океана.

Работы конкурсантов 2018 года рассматривали в четырех категориях: «Широкий угол», «Крупный план», «Концептуальный снимок» и «Компактная камера».

Главным победителем стал Родни Берси с фотографией кита у поверхности воды. Фотограф сказал: «Надеюсь, что через это изображение я поделюсь с другими тем, что нахожу в мистическом мире, в котором оказываюсь каждый раз при погружении». В качестве приза Берси получил $1 тыс. и поездку на сафари.

«Проведя весь день в поисках китов, нашу лодку настигла волшебная встреча с любопытной матерью и телёнком... Здесь я попытался создать уникальную перспективу, перевернув изображение вверх тормашками, чтобы было похоже, что кит парит над поверхностью».

1-е место в категории «Концептуальный кадр» получил Конор Калвер. «Я наткнулся на этого кокосового осьминога во время погружения в загрязнённой среде. Существо приобрело темно-красный цвет и прекрасно позировало, симметрично обернув свои щупальца. В итоге я создал для него «дом» из маленькой бутылки, которую нашел, ныряя в Нижней Калифорнии».

Прием заявок для участия в конкурсе подводной фотографии Scuba Diving Magazine’s Underwater Photo Contest 2019 стартует с 1 ноября 2018 года и продлится до 31 мая 2019 года.

Джерело: Gazeta.ua