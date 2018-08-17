Опубликованы невероятно сильные снимки остросоциальной рекламы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Социальная реклама

Креативная реклама на социальную тематику, которая «берет за живое»

Хорошо сделанная реклама привлекает внимание и остается в памяти длительное время, и это как раз тот эффект, который нужен социальным проблемам. Заставить людей задуматься и побудить к действию — первый шаг на пути к значимым изменениям.

Социальная реклама - вид некоммерческой рекламы, направленной на освещение наиболее актуальных явлений с целью оказания воздействия на модель общественного поведения и привлечения внимания к возможным проблемам социума данного субъекта.

Чаще всего заказчиками такой рекламы выступают государственные органы и некоммерческие организации, а рекламные агентства и распространители рекламы в ряде случаев изготавливают и размещают её на безвозмездной основе, либо по сниженным ценам.

Наиболее известными примерами такой рекламы являются кампании по борьбе с наркотиками, соблюдению правил дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды и другие.

История социальной рекламы в США начинается в 1906 году, когда общественная организация «Американская гражданская ассоциация» создала первую рекламу такого рода, призывающую защитить Ниагарский водопад от вреда, наносимого энергетическими кампаниями. Наиболее крупным проектом социальной рекламы до Великой войны был День белой ромашки.

А во время Первой мировой войны, в 1917 году в США появился рекрутинговый плакат Джеймса Монтгомери Флэгг «Ты нужен американской армии», на котором «дядя Сэм» призывал новобранцев идти в армию.

Джерело: telegraf.com.ua