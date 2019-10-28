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    Опубликованы самые незабываемые костюмы звезд на Хэллоуин

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    Опубликованы самые незабываемые костюмы звезд на Хэллоуин
    joinfo.ua

    Если вы ищете костюм на Хэллоуин 2019, идею можно брать не только из популярных фильмов этого года, но и в старых образах знаменитостей

    За всю историю праздника голливудские знаменитости перепробовали массу образов. А потому идею для костюма на Хэллоуин 2019 легко можно взять именно у них.

    Самый страшный денек в году любят не только дети, но и взрослые. И знаменитости из их числа. В прошлом году Софи Тернер и Джо Джонас впечатлили образом супружеской пары из «Семейки Адамсов». А Джей Зи и Бейонсе, так же как и Хайди Клум, огромные фанаты праздника, каждый год радующие поклонников новыми нарядами.

    Примерьте образ куклы Барби, Памелы Андерсон, королевы Елизаветы II и Принца Филиппа, Сонни и Шер, персонажей из «Страны Оз», Шрека и его любимой Фионы, персонажей «Грязных танцев» и других.

    Самые яркие и неординарные идеи костюмов на Хэллоуин 2019 мы собрали в нашей галерее.

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    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua
    joinfo.ua

    Между тем, поклонники с нетерпением ждут праздник, чтобы узнать, как прошла вечеринка Хайди Клум. Каждый год немецкая модель, которая является мега фанаткой 31 октября, выбирает просто невероятный костюм.

    Джерело: joinfo.ua

    знаменитости фотография дети модель Хэллоуин праздник взрослые
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