​Украинка признана самой красивой бабушкой мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/svetlanagass

Украинская пенсионерка Светлана Гасс получила за последние годы титул самой красивой бабушки мира и Миссис Трансконтиненталь Класик

В 2017 году, на тот момент 58-летняя уроженка Одессы стала популярной благодаря дочери, которая тайком записала маму на международный конкурс красоты для бабушек. Светлана очень удивилась, когда узнала.

Она думала, что дочь подала заявку для себя. Из-за настояний родственников одесситка все же снялась в фотосессии в купальнике и отправила резюме. А уже через некоторое время привезла с конкурса титул.

«На этом конкурсе были представители из Америки, которые пригласили меня на свой конкурс – в Атланту, уже как модель, не как бабушку. Они когда узнали, что мне 58 лет, были шокированы», – призналась Светлана.

В Атланте красивая и стройная пенсионерка тоже победила и вошла в Национальную книгу рекордов Украины как модель почтенного возраста. Что примечательно, Гасс никто не воспринимает как бабушку, ведь она прекрасно выглядит.

Женщина в свободное время плавает в море и катается на велосипеде с 12-летним внуком Евгением, который рассказал журналистам о восприятии окружающих: все думают, будто его сопровождает сестра или мама. Но никак не бабушка, которой через несколько месяцев исполнится 60 лет. Парень называет ее просто по имени – Света.

Гасс поделилась с журналистами секретом молодости, благодаря которому ее все путают с молодой девушкой.

«Веду правильный, активный образ жизни. Питание конечно, а главное – любить себя и мир», – призналась она, уточнив, что не собирается останавливаться на достигнутом. Женщина запланировала новые участия в конкурсах красоты, потому что после 60-ти жизнь только начинается.

Джерело: golos.ua