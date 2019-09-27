День Рождения Ани Лорак: за что мы ее любили

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voiceshowbiz.com

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, 27 сентября, празднует свой день рождения. Артистке исполняется 41 год

Ани Лорак – певица, композитор и автор текстов. Общеизвестную славу ей принесло выступление на «Евровидении-2008» с песней «Shady Lady», после исполнения которой Ани заняла 2-е место. И это не удивительно, ведь у ее голоса диапазон 4,5 октавы.

Ани Лорак родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Первой ступенькой к славе стала победа на конкурсе «Первоцвет». Это событие значимо также благодаря знакомству Лорак с продюсером Юрием Фалесой.

Продюсер «пристроил» певицу на популярную телепрограмму «Утренняя звезда», там Лорак получила первую известность масштаба страны. Тогда Ани Лорак назвали «открытием года» — девушка получила первую творческую награду «Золотая Жар-птица» на Таврийских играх.

В 1999 году вокалистка удостоилась звания самой молодой Заслуженной артистки Украины, а в 2004 году стала послом Доброй Воли ООН.

Ани Лорак ездила на «Евровидение-2008» от Украины, откуда привезла в Киев второе место для страны. На европейском музыкальном конкурсе Лорак представила песню «Shady Lady», которая была выпущена отдельным синглом — Европа оценила украинскую певицу по достоинству.

Ани Лорак стала обладательницей пяти золотых и двух платиновых дисков по итогам продаж и ротаций на радио и телеканалах. Золотыми стали диски «Там де ти є...» («Там, где ты есть...», 2001), «Мрій про мене» («Мечтай обо мне», 2003), «Ані Лорак» (2000 год), «Розкажи» («Расскажи», 2006), «Smile» (2005 год).

Кроме вокальных данных, за Ани Лорак заметили и потрясающую харизму — девушка стала моделью у ведущих дизайнеров одежды.





В Украине Ани Лорак является официальным рекламным лицом косметического бренда Oriflame, косметической фирмы Schwarzkopf & Henkel и туристической компании TurTess Travel. В Киеве в 2006 году открылся ресторан Ани Лорак «Angel lounge».