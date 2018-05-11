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    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 19:36
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    В Калифорнии светится океан
    В Калифорнии светится океан

    Снимки редкого природного явления заполонили социальные сети

    В Южной-Калифорнии благодаря фитопланктону уже несколько дней светится океан. Редкое природное явление заметили 7 мая. Свечение наблюдается на 40-километровом отрезке от Энсинитаса до Сан-Диего. Волны в этих краях окрашиваются в неоново-голубой свет, пишет «Главком».

    Свечение вызвано процессом биолюминесценции — это способность живых организмов светиться за счет своих белков. Фитопланктон выделяет белок люциферин, а тот, в свою очередь, выделяет свет. Ученым известно примерно о 800 светящихся существах. В Калифорнии явление произошло благодаря водорослям ночесветкам.

    Пользователи социальных сетей активно выкладывают снимки светящегося океана. Подобное явление случается совсем нечасто. В Сан-Диего такое уже происходило в 2011 и в 2013 годах.

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    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)
    По ночам в Калифорнии начал светиться океан (фото)

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