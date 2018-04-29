Опубликованы забавные портреты любителей фильмов для взрослых

Фотограф из Нью-Йорка Патрик Стрюйс представил фотопроект, в котором показал эмоции людей во время просмотра эротических видео

Разные люди воспринимают пopнo по-разному, одни используют его для удовлетворения физиологических потребностей, другие находят в нем красоту, третьи же просто любят посмеяться над всем происходящим на экране. Исходя из этого, бразильский фотограф Патрик Стрюйс создал проект под названием Роrn Portraits (Пopнoпортреты), в рамках которого он имел



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Роrn Portraits

Фотограф из Нью-Йорка Патрик Стрюйс представил фотопроект, в котором показал эмоции людей во время просмотра эротических видео

Разные люди воспринимают пopнo по-разному, одни используют его для удовлетворения физиологических потребностей, другие находят в нем красоту, третьи же просто любят посмеяться над всем происходящим на экране.

Исходя из этого, бразильский фотограф Патрик Стрюйс создал проект под названием Роrn Portraits (Пopнoпортреты), в рамках которого он имел удовольствие запечатлеть лица людей во время просмотра поpнo. Для реализации проекта Патрик пригласил моделей и усадил их в будке напротив экрана, на котором в это время транслировалось пopнo. Фотографу лишь оставалось фотографировать моделей во время различных моментов просмотра видео.

«Я подумал, что было бы здорово показать различную реакцию людей во время просмотра порнографического видео не в одиночку, а на публике. Обычно люди смеялись и улыбались, но через несколько минут после начала просмотра мне удавалось, наконец, зафиксировать более естественную и искреннюю реакцию. Сложнее было с гетеросексуальными мужчинами. Они, в отличие от женщин и геев, чувствовали себя крайне дискомфортно и все время смеялись, шутили и пытались поговорить со мной во время съемки», - признается фотограф.

Стрюйс также отметил, что планирует продолжить проект и создать серию видеороликов с таким же сюжетом. Эти клипы он представит на специальной выставке, которая прольет свет на эмоции людей во время просмотра порно.

Джерело: 24tv.ua