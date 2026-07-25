Ціни на зерно падають: експерт назвав причину

Через проблеми з морським експортом окремі культури вже подешевшали на 30-40%, а ситуація може погіршитися

Закупівельні ціни на зерно та олійні культури в Україні вже впали на 30-40% через проблеми з морським експортом. Якщо ситуація в портах не зміниться, аграрії прогнозують подальше здешевлення нового врожаю. Про це йдеться у матеріалі «Главком» «Росія б'є по зерновому коридору: що відбувається з морським експортом України».

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснює, що нинішні труднощі виникли не за останній тиждень. Російські атаки на портову інфраструктуру тривають ще з весни, через що темпи експорту поступово сповільнювалися. У результаті в Україні накопичилося близько 11 млн тонн перехідних залишків зерна.

«Через проблеми з експортом ми вже бачимо суттєве просідання цін на внутрішньому ринку. Найбільше подешевшала зернова група, значно впали ціни на пшеницю, а також на технічні олійні культури, зокрема ріпак. По окремих позиціях падіння цін вже становить 30-40%. Якщо ситуація не зміниться, ціни можуть знизитися ще більше», – зазначив Марчук.

Він пояснив, що великі агрохолдинги ще можуть певний час утримувати врожай у сховищах, очікуючи покращення ринкової ситуації. Натомість малі та середні фермери часто змушені продавати продукцію за нинішніми цінами, навіть якщо це означає працювати майже без прибутку або зі збитками.

За словами Марчука, проблеми з реалізацією нового врожаю збіглися з початком активної фази жнив. Саме зараз аграрії мають продавати продукцію, щоб погасити кредити, отримані на весняну посівну, та підготуватися до осінньої кампанії.

Він попередив, що без відновлення стабільного експорту багато виробників можуть зіткнутися з нестачею обігових коштів, що поставить під загрозу проведення осінньо-посівної кампанії.

Нагадаємо, 23 липня Міністерство аграрної політики повідомило, що захід суден до українських морських портів тимчасово призупинився. За словами міністра Тараса Висоцького, рішення ухвалили самі судновласники через зростання безпекових ризиків після російських атак. Водночас у відомстві наголосили, що наразі зарано говорити про повну блокаду морського експорту.

Раніше «Главком» писав, що через посилення російських ударів по портах та суднах частина трейдерів уже призупинила закупівлю зерна, а судновласники відмовляються заходити до українських портів. Це створює додатковий тиск на внутрішній ринок та ціни нового врожаю.