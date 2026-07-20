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Король Півночі очолив уряд Британії. Що про нього відомо

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Король Півночі очолив уряд Британії. Що про нього відомо
Новий прем'єр Великої Британії Енді Бернем представить склад свого уряду найближчим часом
фото: Getty Images

Новий глава уряду обіцяє зосередитися на боротьбі з кризою вартості життя та реформуванні державних послуг

Енді Бернем, який днями очолив Лейбористську партію, офіційно став новий прем'єром Британії замість Кіра Стармера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пресконференцію на Даунінг-стріт та Sky News.

Раніше Reuters писав, що у своїй першій промові Бернем пообіцяв «перепрограмувати» країну, зробивши пріоритетами уряду боротьбу з кризою вартості життя, підвищення якості державних послуг та забезпечення політичної стабільності. Новий прем'єр має намір проводити «більш стабільну та відповідальну політику».

Під час боротьби за лідерство у Лейбористській партії Бернем назвав своє обрання у п'ятницю «найзначнішою зміною у нашій політиці за останні 40 років».

Одним із перших завдань Бернема стане формування нового Кабінету міністрів, зокрема призначення міністра фінансів. Reuters зазначає, що саме взаємодія прем'єра та голови Мінфіну традиційно відіграє ключову роль у стабільності британського уряду.

Нагадаємо, 18 липня Енді Бернем був обраний новим лідером Лейбористської партії після відставки Кіра Стармера. Відповідно до британської політичної традиції, лідер партії більшості після аудієнції у монарха формує уряд і стає прем'єр-міністром.

Читайте також статтю «Главкома» Король Півночі, футболіст та приятель Садового. Хто такий Енді Бернем, який очолить британський уряд

Про майбутнього прем'єр-міністра Енді Бернема

Енді Бернем стане сьомим прем'єр-міністром Великої Британії за останні десять років.

Майбутній прем'єр-міністр народився в передмісті Ліверпуля в родині середнього класу. Його батько працював інженером у British Telecom, а мати – адміністраторкою в медичній компанії. Родина дотримувалася ліберальних політичних поглядів.

У 14 років після перегляду британського драматичного серіалу «Хлопці з Блекстаффа», який розповідає про життя безробітних будівельників із Ліверпуля, Бернем вирішив у майбутньому вступити до Лейбористської партії.

Спершу навчався в місцевій римо-католицькій загальноосвітній школі. Пізніше вступив до Кембриджського університету, де вивчав англійську мову та здобув ступінь магістра мистецтв.

Після закінчення університету Бернем працював журналістом у спеціалізованих британських виданнях Tank Magazine, присвяченому культурі, політиці та сучасним тенденціям, а також Passenger Terminal World, яке висвітлює розвиток аеропортової інфраструктури та авіаційної галузі.

Саме під час роботи журналістом Бернем познайомився з Елеонорою Міллс – падчеркою депутатки від Лейбористської партії Тесси Джовелл. Вона порадила йому звернутися до своєї мачухи щодо роботи помічником. Незабаром Бернем отримав цю посаду, що стало початком його політичної кар'єри.

Невдовзі Бернем став спеціальним радником міністра культури Кріса Сміта. У 2001 році його вперше обрали членом парламенту від міста Лі, що у регіоні Великий Манчестер. Після того він ще тричі обирався до парламенту – у 2005, 2010 і 2015 роках.

Бернем також встиг попрацювати і в уряді. Починав з посади молодшого міністра за Тоні Блера, а згодом увійшов до складу кабінету міністрів за керівництва Гордона Брауна. Спершу як головний секретар скарбниці, а пізніше – як міністр культури та міністр охорони здоров'я.

Впродовж 2017 по 2026 років він був мером Великого Манчестера, тричі переобираючись на посаду. За вплив у регіоні британські медіа дали йому прізвисько «Король Півночі».

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Теги: Велика Британія прем’єр-міністр Кір Стармер Енді Бернем

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