Найдена самая обаятельная серфингистка в Instagram: фото красотки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/tiablanco

Женский серфинг — это еще одно доказательство того, что «слабая половина человечества» не такая уж и слабая

У некоторых словосочетание «женский серфинг» почему-то ассоциируется с фразой «женщина за рулем», но в нашем случае заложен абсолютно иной смысл

На берегу мы видим хрупкую девушку, а на лайн-апе — настоящую повелительницу волн. Помимо драйва и нескончаемого потока эндорфинов, серфинг для девушек также прекрасная возможность поддерживать себя в отличной форме.

Тиара Бланко — профессиональный инспектор по серфингу из Пуэрто-Рико. 21-летняя девочка дважды выиграла золотую медаль на Открытом чемпионате мира среди женщин. Тира рассказывает о своих победах и секретах успеха в Instagram, где он собрал 290 тыс. подписчиков.

Ее первый урок серфинга был, когда ей исполнилось 3 года, а уже в 12 лет Тиа стала воспринимать серфинг не просто как увлечение, а свою профессию. На данный момент Тиа очень стремительно вошла в женский серфинг.

Она является одной из 50 лучших серферш в рейтинге WSL, 2 года назад она забрала золото на кубке ISA, Тиа находится на втором месте в списке самых «горячих» серферш мира по мнению Surfer Magazine, снялась для журнала Playboy.

В фотоблоге девушки — пряные фотографии пляжей с доской для серфинга, йоги и фотографии соревнований, где Тиара ловит волны. Бланко любит веганство, поэтому ему нравится вести еще один аккаунт в Instagram @tiasvegankitchen.





В нем доска для серфинга активирует изображение блюд и описывает рецепты и способ приготовления.

Джерело: ru.tsn.ua