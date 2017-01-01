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    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество

    Наряды, которые шокируют и вызывают улыбку
    В сети появилась подборка фотографий, которые показывают наиболее необычные свитера, украшенные специально под рождественские и новогодние праздники. Владельцы этих нарядов убили сразу двух зайцев: согрелись и рассмешили компанию. Правда, многие пользователи социальных сетей признаются, что не согласились бы надеть такой «шерстяной
    • Сьогодні, 07:03
    • Розсилка

    Наряды, которые шокируют и вызывают улыбку

    В сети появилась подборка фотографий, которые показывают наиболее необычные свитера, украшенные специально под рождественские и новогодние праздники. Владельцы этих нарядов убили сразу двух зайцев: согрелись и рассмешили компанию. Правда, многие пользователи социальных сетей признаются, что не согласились бы надеть такой «шерстяной анекдот».

    Авторы отдельных таких модных курьёзов использовали для креативной вышивки старые, негодные ни на что свитера и кофты.

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    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество
    Сеть смеётся над самыми странными свитерами на Новый год и Рождество

    Джерело: bigpicture.ru

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