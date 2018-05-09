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    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат

    Фотографы засыпали сеть эффектными снимками гор
    В сети все чаще стали появляться зрелищные фотографии весенних Карпат. На снимках можно увидеть потрясающие виды гор, а также буйство цветения и красок. Часто снимки делают туристы, которые отправились в горы на праздники. «Поселок Дубовое, поход на гору Апецка (1510 м). Карпаты – место, где весна чувствуется в полное мере! Внизу
    • Сьогодні, 16:33
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    <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span>Весенние</span> <span>Карпаты</span></span>
    Весенние Карпаты

    Фотографы засыпали сеть эффектными снимками гор

    В сети все чаще стали появляться зрелищные фотографии весенних Карпат. На снимках можно увидеть потрясающие виды гор, а также буйство цветения и красок.

    Часто снимки делают туристы, которые отправились в горы на праздники. «Поселок Дубовое, поход на гору Апецка (1510 м). Карпаты – место, где весна чувствуется в полное мере! Внизу изобилует май, а в долине - крорусы, нарциссы и снег... И в дополнение – незабываемый закат солнца», – комментирует красоту карпатских гор автор фотографий Алексей Карпович.

    Украинские Карпаты зовут в Дубовое и манят на активный отдых в Карпатах летом и зимой. Этот населенный пункт граничит с селом Калины и деревней Красная. Он окружен горами. Вдоль деревни протекает река Тересва. В мае здесь празднуют «Проводы на пастбище».

    Традиционно весенний ход, который уже в пятнадцатый раз прошел в Дубовом, становится одним из лучших массовых гуляний на Тячевщине - об этом говорят как местные жители, так и приезжие гости и многочисленные туристы. Праздник проходит в центре села под звуки трембит.

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    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат
    Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат

    По доброй христианской традиции местные священники проводят молебен и благословляют овцеводов к выходу на пастбища. Потом торжественная колонна отправляется на стадион, где ее встречают закарпатским танцем молодые участники полонинской ходы.

    Джерело: 24tv.ua

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