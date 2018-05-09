Сеть впечатлили яркие фото весенних Карпат

Фотографы засыпали сеть эффектными снимками гор

В сети все чаще стали появляться зрелищные фотографии весенних Карпат. На снимках можно увидеть потрясающие виды гор, а также буйство цветения и красок. Часто снимки делают туристы, которые отправились в горы на праздники. «Поселок Дубовое, поход на гору Апецка (1510 м). Карпаты – место, где весна чувствуется в полное мере! Внизу



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Весенние Карпаты

Фотографы засыпали сеть эффектными снимками гор

В сети все чаще стали появляться зрелищные фотографии весенних Карпат. На снимках можно увидеть потрясающие виды гор, а также буйство цветения и красок.

Часто снимки делают туристы, которые отправились в горы на праздники. «Поселок Дубовое, поход на гору Апецка (1510 м). Карпаты – место, где весна чувствуется в полное мере! Внизу изобилует май, а в долине - крорусы, нарциссы и снег... И в дополнение – незабываемый закат солнца», – комментирует красоту карпатских гор автор фотографий Алексей Карпович.

Украинские Карпаты зовут в Дубовое и манят на активный отдых в Карпатах летом и зимой. Этот населенный пункт граничит с селом Калины и деревней Красная. Он окружен горами. Вдоль деревни протекает река Тересва. В мае здесь празднуют «Проводы на пастбище».

Традиционно весенний ход, который уже в пятнадцатый раз прошел в Дубовом, становится одним из лучших массовых гуляний на Тячевщине - об этом говорят как местные жители, так и приезжие гости и многочисленные туристы. Праздник проходит в центре села под звуки трембит.

По доброй христианской традиции местные священники проводят молебен и благословляют овцеводов к выходу на пастбища. Потом торжественная колонна отправляется на стадион, где ее встречают закарпатским танцем молодые участники полонинской ходы.

Джерело: 24tv.ua