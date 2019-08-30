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    Со стаканом в руке: как Андрей Богдан отметил первый день в Раде

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    Со стаканом в руке: как Андрей Богдан отметил первый день в Раде
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    Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал провокационное фото с торжественного заседаний Верховной Рады

    Андрей Богдан, глава Офиса президента Владимира Зеленского, посетил первое, торжественное, заседание новоизбранной Верховной рады Украины девятого созыва в четверг, 29 августа.

    Журналисты, которые присутствовали в зале, сфотографировали Богдана в ложе для почетных гостей.

    Фото из ложи для гостей Богдан обнародовал у себя в Facebook.

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    «Почему не все радуются началу работы новой Верховной Рады? Не понимаю», - прокомментировал глава ОПУ.

    На снимке Андрей Богдан держит в руках граненый стакан с прозрачной жидкостью. Эти стаканом он чокается с главой Конституционного суда Натальей Шапталой, о которой многие блогеры и журналисты отзываются негативно за ее решения о выходе под залог подозреваемых в терроризме. Андрей Богдан на фотографии выглядит радостным.

    В той же ложе, позади Богдана и Шапталы, сидят бывшие президенты Украины – Петр Порошенко и Виктор Ющенко. У обоих выражение лица не очень радостное, скорее задумчивое.

    В комментариях под постом Богдану указали, что на фото также «грустит» и его заместитель, кандидат на пост генерального прокурора Русла Рябошапка. 

    Джерело: rbc.ua

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