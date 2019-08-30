Со стаканом в руке: как Андрей Богдан отметил первый день в Раде
Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал провокационное фото с торжественного заседаний Верховной Рады
Андрей Богдан, глава Офиса президента Владимира Зеленского, посетил первое, торжественное, заседание новоизбранной Верховной рады Украины девятого созыва в четверг, 29 августа.
Журналисты, которые присутствовали в зале, сфотографировали Богдана в ложе для почетных гостей.
Фото из ложи для гостей Богдан обнародовал у себя в Facebook.
«Почему не все радуются началу работы новой Верховной Рады? Не понимаю», - прокомментировал глава ОПУ.
На снимке Андрей Богдан держит в руках граненый стакан с прозрачной жидкостью. Эти стаканом он чокается с главой Конституционного суда Натальей Шапталой, о которой многие блогеры и журналисты отзываются негативно за ее решения о выходе под залог подозреваемых в терроризме. Андрей Богдан на фотографии выглядит радостным.
В той же ложе, позади Богдана и Шапталы, сидят бывшие президенты Украины – Петр Порошенко и Виктор Ющенко. У обоих выражение лица не очень радостное, скорее задумчивое.
В комментариях под постом Богдану указали, что на фото также «грустит» и его заместитель, кандидат на пост генерального прокурора Русла Рябошапка.
Джерело: rbc.ua