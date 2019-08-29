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    Доктор Евгений Комаровский показал свои главные увлечения

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    Доктор Евгений Комаровский показал свои главные увлечения
    focus.ua

    Доктор Евгений Комаровский покинул Украину, чтобы порыбачить на популярном курорте Орави в Восточной Финляндии

    Фотографией с отдыха педиатр поделился в своем Instagram-аккаунте.

    На снимке Комаровский стоит в лодке с фотоапаратом в руках.

    «Здесь два моих главных увлечения в одной фотографии - и фото, и рыбалка», - написал доктор 28 августа.

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    instagram.com/uakomar

    Пользователям сети понравился снимок доктора: «Хорошо там», «Прекрасное фото! И вы замечательный человек!», «Фотографировать на природе - сплошное удовольствие... Столько интересного… Прекрасного…», «Талантливый человек талантлив во всем», «Ваши увлечения выдают ваши лучшие качества, спасибо, что вы есть!».

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    instagram.com/uakomar
    instagram.com/uakomar
    instagram.com/uakomar
    instagram.com/uakomar

    Орави называют идиллической деревней. В этом населенном пункте живет всего около 100 людей. Расположенный он в 40 км к северо-западу от большого старого города Савонлинны, на берегу Суворовского канала.

    Коттеджи курорта расположены в живописной бухте между двумя Национальными парками - Линнансаари и Коловеси. Тысячи людей едут сюда, чтобы порыбачить - эти места богаты щукой, окунем, озерными подвидами лосося и форели - и отдохнуть от городской суеты.

    Джерело: rbc.ua

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