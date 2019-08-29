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    Фото

    Дочь звезды «Квартала 95» стала моделью: потрясающие фото

    • Розсилка
    Дочь звезды «Квартала 95» стала моделью: потрясающие фото
    instagram.com/ma_kravets

    16-летняя Мария Кравец приняла участие в фотосессии

    Елена Кравец, которая недавно взорвала танцпол третьего сезона Танцев со звездами, может гордиться подросшей дочерью Марией - 16-летняя девушка попробовала себя в качестве модели. Снимки из фотосессии для бренда модной одежды девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

    Мария Кравец позирует в разных нарядах - платье-балахоне черного цвета, красном приталенном платье с поясом и разрезом, в голубом комбинезоне и других нарядах.

    В качестве локации для съемки было выбрано кафе, напоминающее по своему оформлению лондонский городской пейзаж.

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    instagram.com/ma_kravets
    instagram.com/ma_kravets
    instagram.com/ma_kravets
    instagram.com/ma_kravets
    instagram.com/ma_kravets
    instagram.com/ma_kravets
    instagram.com/ma_kravets

    У Елены Кравец трое детей - старшая Мария родилась в 2003 году, а в 2016 году семья актрисы и ее супруга Сергея пополнилась двойняшками - Иваном и Екатериной.

    Стоит отметить, что недавно Елена Кравец рассказала, что ее дочь Маша уже давно занимается танцами и с пониманием отнеслась к решению актрисы принять участие в танцевальном шоу.

    Пользователи сети восхищаются красотой юной девушки, отмечая, что Маша очень похожа на маму, но со «своей изюминкой».

    Джерело: rbc.ua

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