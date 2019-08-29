Появилось фото со свадьбы в Сен-Тропе, на которой побывал Андрей Богдан



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Фото опубликовала сама невеста Огренечук на своей странице в Facebook

Появилось фото со свадьбы юриста Андрея Довбенко и Анны Огренчук в Сен-Тропе, где побывал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, проигнорировав День независимости.

«Хочу, пусть и с некоторым опозданием, поделиться нашей радостью. Как вы понимаете, это важное решение для нас с Андреем – заключить, может быть, самый важный контракт в нашей жизни», - написала она.

facebook.com/anna.ogrenchuk

Также Огренчук отметила, что Богдан был приглашен на эту свадьбу еще до того, как стал главой Офиса президента.

«Дату выбрали неслучайно, многие наши друзья могут найти в своем расписании свободное время только по большим праздникам – каким для нас всех является День независимости Украины! И друзей на свадьбу мы пригласили еще в начале года, задолго до того, как Андрей Богдан, которого я знаю с 2002 года, стал руководить Офисом Президента», - говорится в посте.

Она рассказала также, что среди гостей на бракосочетании были друзья и коллеги, большинство из которых она и ее муж - Андрей Довбенко - знают более 10 лет, многие из них - «хорошие юристы и крупные бизнесмены».

facebook.com/anna.ogrenchuk

«Кстати, среди приглашенных на нашу свадьбу не было ни министра юстиции господина Петренко, ни члена ЦИК госпожи Бернацкой. Более того, нам так и не представилась возможность познакомиться с ними лично», - добавила Огренчук, поставив несколько смайликов.

Джерело: strana.ua