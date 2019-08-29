Теперь мост в Харькове: скандально известная модель опубликовала провокационные фото



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instagram.com/asi_mikovich

Девушка наведалась в Харьков, где 25 августа возле Окружной дороги обвалился мост

Украинская модель Ася Микович, которая в сети называет себя «инфраструктурной музой Украины», приехала в Харьков, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме

Об этом Ася Микович сообщила в Instagram.

На харьковскому мосту модель сделала пикантную фотосессию - одела майку и каску для ремонтных работ. В заметке девушка объяснила, что проблему можно решить, если приложить усилия.

instagram.com/asi_mikovich

Кроме того, Микович отметила, что мост не был аварийным, ведь там в 2018 году провели ремонтные работы.

instagram.com/asi_mikovich

«Рухнул мост в Харькове, который даже не значился аварийным, а аварийные у нас более 60% мостов. Была ли причиной обвала фура? Была ли она там вообще? .. Привести все мосты в удовлетворительном состоянии дорого, сложно и долго. Но наличие весового контроля помогло бы избежать этих случаев. Установка знаков, ограничивающих движение на аварийных и перед аварийными участками, помогла бы избежать этих обвалов. А в дальнейшем, возможно, и спасти чью-то жизнь. Ведь вместо фуры однажды может быть автобус с детьми», - объяснила Ася Микович.

Как известно, Ася Микович тщательно следит за новостями Из-за спора Зеленского модель хочет обнажиться о повреждении дорог или мостов. В конце июля она заявила, что снимется обнаженной на Новом мосту в Днепре, если его вовремя не откроют. Официальную церемонию местная власть запланировала на 14 сентября, что и стало поводом для пари между мэром Днепра Борисом Филатовым и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джерело: espreso.tv