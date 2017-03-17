Стартует новый сезон телешоу «Орел и решка. Перезагрузка»

В первом выпуске нового сезона ведущие доберутся практически до самой Антарктиды

4 февраля в 11:00 на телеканале «Интер» начинается новый сезон проекта «Орел и решка. Перезагрузка». Ведущие Антон Птушкин и Настя Ивлеева продолжат «перезагрузку» самых интересных уголков нашей планеты, в которых уже побывала команда популярного тревел-шоу, пишет «Главком». Позади у команды

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«Орел и решка. Перезагрузка»

В первом выпуске нового сезона ведущие доберутся практически до самой Антарктиды

4 февраля в 11:00 на телеканале «Интер» начинается новый сезон проекта «Орел и решка. Перезагрузка». Ведущие Антон Птушкин и Настя Ивлеева продолжат «перезагрузку» самых интересных уголков нашей планеты, в которых уже побывала команда популярного тревел-шоу, пишет «Главком».

Позади у команды «Орел и решка. Перезагрузка» – 40 городов, 99 перелетов, 344 часа или 224 тыс. км в воздухе! А впереди – еще 40 новых интересных мест, новые приключения и новые эмоции.

В первом выпуске «Орел и решка. Перезагрузка-2» ведущие проекта отправятся в Ушуайю – настоящий край света. Именно здесь заканчивается самая длинная дорога в мире – Панамериканское шоссе длиной 48 тыс. км. Дальше от Ушуайи – только Антарктида.

Жуткий холод и сильный ветер стали не единственными серьезными испытаниями в этом городе. Туристу со $100 не хватило денег на хостел, и он решил устроить себе ночевку в Национальном парке прямо в палатке. А владелец «золотой» карты добровольно отправился в пеший поход – его ждет 6 км незабываемых приключений.