Том Круз празднует день рождения: лучшие роли актера

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Том Круз – выдающийся американский киноактер, режиссер и продюсер, известный по главным ролям в картинах «Человек дождя», «С широко закрытыми глазами», «Магнолия», серии фильмов «Миссия невыполнима»

Томас Круз родился 3 июля 1962 года в Сиракузах (штат Нью-Йорк, США). В 1980 будущий актер переезжает в Нью-Йорк. Парень посещает всевозможные кастинги и кинопробы.

Через год после приезда в большой город начинающего киноактера замечают и приглашают на роль Билли в фильме «Бесконечная любовь». Потом было еще несколько картин с его эпизодическим участием.

Но свою первую главную роль Круз получает в 1983 году в блокбастере «Рискованный бизнес», этот фильм собрал в прокате $65 миллионов – это был настоящий успех для актера.





Все же окончательный статус голливудской суперзвезды закрепился за Крузом после фильма «Топ Ган». Позже, актер снялся в достаточно успешных проектах «Цвет денег» и «Человек дождя». За участие в картине «Родившийся четвертого июля» Круза награждают «Золотым Глобусом» и номинируют на «Оскар».

У Тома было много удачных ролей, но пиком его карьеры считается фильм «Миссия невыполнима». Отметим, что в этой кинокартине Круз не только исполнял главную роль, но и выступил продюсером боевика. Также яркой ролью, принесшей актеру миллионы новых поклонников, является роль вампира Лестата в знаменитом фильме «Интервью с вампиром».

1996 году актер получает еще один «Золотой глобус», а также второй раз номинируется на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Джерри Магуайер». Спустя четыре года на большой экран выходит «Миссия невыполнима 2». Фильм получил не только зрительский, но и финансовый успех, в совокупности собрав 550 млн долларов.





В 2001 году Круз снимается в фантастической драме «Ванильное небо», за который получает премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль. В последующие годы актер работает над такими известными картинами, как «Последний самурай», «Соучастник», «Война миров», «Операция Валькирия» и другие.

Фанаты актера с нетерпением ожидают его появления в новых картинах. В 2016 году на экранах был представлен художественный фильм «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся».

Летом 2018 года вышел фильм «Миссия невыполнима-6», в котором Круз снова играет главную роль и участвует в продюсировании.