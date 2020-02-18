Участники проектов «Зважені та щасливі» и «Холостяк» рассекретили свой роман



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Пара рассекретила свою любовь

Удивительное совпадение: экс-герои реалити-шоу «Зважені та щасливі» (1 сезон) Николай Ворошнов и «Холостяк» (3 сезон) Ирина Скорикова счастливы в отношениях. Пара рассекретила свою любовь, опубликовав романтическое фото в Instagram.

«Любовь в воздухе», – написал победитель первого сезона «Зважені та щасливі» под снимком, на котором целует руку Ирины Скориковой.

Напомним, что Николай в первом сезоне «Зважені та щасливі» смог сбросить 85 кг, что и привело его к победе в проекте. После этого парень уехал в Канаду, занимался хоккеем и работал тренером. После окончания контракта вернулся в Украину и отправился на фронт.

Ворошнов также принял решение снова принять участие в проекте - уже в 9-м сезоне, куда пришел с весом 220 кг.

Ирина Скорикова после шоу «Холостяк» закрутила роман с героем проекта пластическим хирургом Андрем Искорневым, но их отношения продлились чуть больше года.

Пользователи сети поздравляют пару и желают им счастья, но признаются, что новость для них стала настоящим сюрпризом.