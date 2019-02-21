В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale



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фото: TJ Drysdale

TJ Drysdale увлёкся фотографией в 2009 году

Фотограф TJ Drysdale начал со съёмок пейзажей и дикой природы, а затем перешёл к портретной фотографии. Теперь он чаще всего снимает красивых девушек на фоне природных пейзажей и с каждым кадром старается превзойти самого себя.

TJ Drysdale мастерски использует освещение в своих художественных фотографиях. Его портреты на открытом воздухе полностью зачаровывают. Это стоит увидеть своими глазами.

А после просмотра завораживающих портретов TJ Drysdale, Scotch предлагает взглянуть на работы фотографа Раджа Саркара, который охотится за меткими кадрами животных на улицах Индии

Джерело: cameralabs.org