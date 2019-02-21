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    Фото

    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale

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    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    фото: TJ Drysdale

    TJ Drysdale увлёкся фотографией в 2009 году

    Фотограф TJ Drysdale начал со съёмок пейзажей и дикой природы, а затем перешёл к портретной фотографии. Теперь он чаще всего снимает красивых девушек на фоне природных пейзажей и с каждым кадром старается превзойти самого себя.

    TJ Drysdale мастерски использует освещение в своих художественных фотографиях. Его портреты на открытом воздухе полностью зачаровывают. Это стоит увидеть своими глазами.

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    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale
    В объятиях природы: завораживающие портреты девушек в объективе TJ Drysdale

    А после просмотра завораживающих портретов TJ Drysdale, Scotch предлагает взглянуть на работы фотографа Раджа Саркара, который охотится за меткими кадрами животных на улицах Индии 

    Джерело: cameralabs.org

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