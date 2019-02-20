Животные на улице: сеть покорила серия нестандартных снимков индийского фотографа



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Радж Саркар охотится за меткими кадрами животных на улицах Индии, где можно повстречать кошек, собак, слонов, верблюдов и лошадей

Наблюдательность и терпеливость помогаю фотографу делать удивительные снимки непредсказуемых «моделей».

Радж Саркар (Raj Sarkar) – уличный фотограф и педагог. Изучал финансы и окончил аспирантуру по специальности «компьютерные приложения», но всерьёз увлечён съёмкой. Он входит в состав коллектива фотографов In-street и читает лекции по фотографии в различных колледжах и институтах. Саркар удостоился престижных фотопремий, его работы показывают на международных выставках. Наибольший интерес для него представляет стрит-фотография и её несчётные возможности.

Съёмка на улицах – это отсутствие постановки, полная естественность и неконтролируемость ситуации. Особенно трудно предугадать, в каком направлении полетит птица или куда побежит собака. Но практика и наблюдательность помогают фотографу превращать уличные сцены в снимки, где субъекты начинают дополнять друг друга, обогащая композицию глубиной и интересом. Свои работы Радж Саркар публикует на личном сайте, в Instagram и Facebook.

Джерело: cameralabs.org