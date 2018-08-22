Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть



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Зак Левкович

Своими фотографиями Зак в очередной раз показал, как важно отрывать глаза от дороги, поднимать их и рассматривать все то, что нас окружает

Зак Левкович — фотограф из Нью-Йорка, который последнее время живет и работает в Вашингтоне. Его хобби — фотографировать городские пейзажи и ландшафты.

«Я люблю фотографировать пейзажи, городские улицы, и все интересное, что бросается в глаза», — говорит фотограф.

Он погружается в мегаполис и выхватывает из серой повседневности кадры, которые никого не оставят равнодушными.

Если рассматривать историю появления городского пейзажа, как и у многих других фотографических жанров, начинается она с живописи. Большинство итальянских художников-пейзажистов работали в жанре ведуты, что можно перевести, как городской архитектурный пейзаж.

Что такое городской пейзаж? В первую очередь, это ритм жизни современного города, с большим количеством людей и машин, суетой, новостройками и памятниками архитектуры. Если дать определение городскому пейзажу, то в первую очередь это жанр изобразительного искусства, в котором основной предмет изображения - виды городов, строений, архитектурный пейзаж.

В отличии от природы, в городе намного больше объектов для съемки: витрины, мосты, небоскребы, автомобильные развязки, железные дороги, автомобили, памятники, заводы и многое многое другое.

В этом смысле, городской пейзаж сложнее с точки зрения присутствия в кадре множества объектов, и в тоже время он проще с точки зрения их разнообразия и возможности выбора.

Джерело: telegraf.com.ua