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    Фото

    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть

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    Зак Левкович - Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Зак Левкович

    Своими фотографиями Зак в очередной раз показал, как важно отрывать глаза от дороги, поднимать их и рассматривать все то, что нас окружает

    Зак Левкович — фотограф из Нью-Йорка, который последнее время живет и работает в Вашингтоне. Его хобби — фотографировать городские пейзажи и ландшафты.

    «Я люблю фотографировать пейзажи, городские улицы, и все интересное, что бросается в глаза», — говорит фотограф.

    Он погружается в мегаполис и выхватывает из серой повседневности кадры, которые никого не оставят равнодушными. 

    Если рассматривать историю появления городского пейзажа, как и у многих других фотографических жанров, начинается она с живописи. Большинство итальянских художников-пейзажистов работали в жанре ведуты, что можно перевести, как городской архитектурный пейзаж. 

    Что такое городской пейзаж? В первую очередь, это ритм жизни современного города, с большим количеством людей и машин, суетой, новостройками и памятниками архитектуры. Если дать определение городскому пейзажу, то в первую очередь это жанр изобразительного искусства, в котором основной предмет изображения - виды городов, строений, архитектурный пейзаж.

    В отличии от природы, в городе намного больше объектов для съемки: витрины, мосты, небоскребы, автомобильные развязки, железные дороги, автомобили, памятники, заводы и многое многое другое.

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    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть
    Романтичные пейзажи США в объективе Зака Левковича очаровали сеть

    В этом смысле, городской пейзаж сложнее с точки зрения присутствия в кадре множества объектов, и в тоже время он проще с точки зрения их разнообразия и возможности выбора.

    Джерело: telegraf.com.ua

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