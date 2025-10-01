Головна Світ Соціум
«Це негарно»: американським військовим заборонять товстіти й носити бороди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Це негарно»: американським військовим заборонять товстіти й носити бороди
У армії США бороди матимуть тільки спецпризначенці
фото із відкритих джерел

Міністр оборони оголосив про нові зміни в політиці Пентагону 

У США посилять вимоги до фізичної підготовки та зовнішнього вигляду військовослужбовців. Американські військові складатимуть суворіші, гендерно-нейтральні нормативи. Як пише «Главком» із посиланням на Washington Times, про це заявив шеф Пентагону Піт Гегсет.

В армії США буде введено вимоги до зростання та ваги військовослужбовця. Двічі на рік проводитимуться тести на фізичну підготовку. «Ми не говоримо про йогу чи розтяжку», – наголосив міністр війни США.

За словами Гегсета, він втомився дивитись на товстих солдатів на шикуванні. «Так само абсолютно неприйнятно бачити розповнілих генералів і адміралів у коридорах Пентагону. Це має некрасивий вигляд», – продовжив міністр.

Чоловікам-військовослужбовцям також буде заборонено носити бороди та довге волосся (виняток зроблять для сил спеціального призначення).

Глава військового міністерства США також зазначив, що введені правила можуть вплинути на кількість жінок в американській армії. Але, за його словами, це прийнятна втрата. Піт Гегсет наголосив, що перед Пентагоном не стоїть мети навмисно скоротити жіночий особовий склад.

Також глава Пентагону наказав американським генералам готуватися до війни. Раніше Гегсет неодноразово наголошував на важливості дотримання американськими військовими нових вимог до фізичної підготовки в рамках більш широкої кампанії з переформатування «бойового духу» армії. «Сьогодні за моїм розпорядженням кожен член об'єднаних сил, незалежно від звання, зобов'язаний двічі на рік відповідати вимогам щодо зросту та ваги», – каже очільник Пентагону.

Нагадаємо, шеф Пентагону Піт Гегсет боїться за свою безпеку після того, як консервативний активіст Чарлі Кірк був поранений у шию і не вижив.

До слова, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що новою місією Пентагону буде виключно ведення бойових дій.

