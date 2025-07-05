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Науковці вперше виявили мікропластик у несподіваному місці людського організму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мікропластик дістався людських сім’яників – у різній концентрації науковці виявили його у всіх досліджуваних зразках
фото з відкритих джерел

Поширення мікропластику у статевій системі може спричиняти порушення розвитку яйцеклітин і сперматозоїдів, призводячи до безпліддя

Науковці вперше виявили мікропластик у сім’яній рідині чоловіків і фолікулярній рідині жінок, у якій дозрівають яйцеклітини. Раніше його також знаходили у тканинах статевих органів обох статей. Поширення мікропластику у статевій системі може спричиняти порушення розвитку яйцеклітин і сперматозоїдів, призводячи до безпліддя. Як інформує «Главком», дослідження опублікували в журналі Human Reproduction.

Кому мікропластик загрожує більше?

Науковці аналізували фолікулярну рідину 25 жінок і сім’яну рідину 18 чоловіків, які були донорами чи пацієнтами в клініці репродуктивного здоров’я в Іспанії. За допомогою лазерної інфрачервоної мікроскопії у зразках виявляли мікропластик – тверді частинки пластику розміром до п’яти міліметрів. У зразках знайшли різні види найпоширенішого пластику, зокрема поліетилен, поліуретан, ПВХ- і ПЕТ-пластик.

Концентрація частинок мікропластику була доволі низькою порівняно з частинками біологічного походження у досліджуваних рідинах. Однак вона була значно вищою у фолікулярній, ніж у сім’яній рідині. Зокрема понад половина усіх зразків фолікулярної рідини містила частинки поліаміду, поліетилену та поліуретану і майже третина – ПЕТ-пластику та тефлону. Водночас у сім’яній рідині менш як 30 відсотків зразків містили мікропластик, крім тефлону — він зустрічався у 56 відсотках зразків. Це може свідчити про більшу загрозу від мікропластику для фертильності саме жінок.

У яких частинах людського тіла знаходили мікропластик

Мікропластик дістався людських сім’яників – у різній концентрації науковці виявили його у всіх досліджуваних зразках. А наявність його у сім’яниках собак пов’язали зі зменшенням фертильності.

Крім впливу на фертильність, мікропластик може зашкодити вже зачатій дитині. Його виявили у кожній з досліджених людських плацент.

Мікропластик знайшли і в іншій біологічній рідині – людській крові. У найбільшій концентрації в ній зустрічався поширений пластик поліетилен.

Із крові мікропластик потрапив і в людські серця, у яких його знаходили у п’яти різних тканинах. А його наявність у бляшках артерій пов’язали з більшим ризиком серцевих хвороб.

Також мікропластик знаходили у мозку – і там його виявилося в рази більше, ніж в інших органах, наприклад, печінці та нирках. А дослідження на мишах довело його шкоду для мозку.

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Теги: здоров'я діти пластик

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