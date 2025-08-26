«Сосна динозаврів»: подружжя з Англії виростило рідкісне дерево вартістю $6 тис.

Незважаючи на потенційний прибуток, подружжя не збирається перетворювати рідкісну рослину на джерело доходу

Подружжя Памела та Алістер Томпсон із англійського села Уіченфорд (графство Вустершир) несподівано стали власниками унікального «грошового дерева». Їхня сосна Воллемі, один із найрідкісніших видів у світі, вперше дала врожай шишок, насіння з яких може коштувати до $6 тис. Про це пише «Главком» із посиланням на ladbible.com.

Сосна Воллемі, також відома як «сосна динозаврів», вважається «живим викопним» видом, вік якого налічує понад 200 мільйонів років. Тривалий час її вважали зниклою, доки у 1994 році в Австралії не виявили невелику групу цих дерев. Після цього австралійська влада розпочала програму з їх захисту та продажу, щоб допомогти зберегти вид.

Подружжя придбало дуже рідкісне дерево, виявило, що воно дало насіння

У 2010 році Томпсони придбали один із таких саджанців за $70 та посадили у своєму саду. Через 14 років дерево принесло плоди – п'ять великих шишок, кожна з яких містить близько сотні насінин.

«Ми були вражені, коли побачили стільки насіння. Це дерево жило за часів динозаврів, і тепер у нас вдома є його нащадки. Неймовірне відчуття», – поділилася враженнями Памела.

фото: скріншот відео ladbible.com

Незважаючи на потенційний прибуток, подружжя не збирається перетворювати рідкісну рослину на джерело доходу. Вони вирішили продавати насіння за символічною ціною, а отримані кошти направити на благодійність.

«Нам хочеться, щоб це дерево стало доступним для людей. Адже важливо не лише зберегти його заради майбутніх поколінь, а й надихнути інших берегти природу», – пояснило свій вчинок подружжя.

До слова, у Сполучених Штатах стрімко зростає інтерес до так званих «зелених поховань» – екологічної альтернативи традиційним похоронам і кремації. Ця практика передбачає відмову від бальзамуючих рідин, металевих трун і бетонних склепів на користь біорозкладних матеріалів, що дозволяє зменшити вуглецевий слід.