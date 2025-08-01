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Компанія Маска Маска тестуватиме мозкові чіпи в клінічних дослідженнях у Великій Британії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Компанія Маска Маска тестуватиме мозкові чіпи в клінічних дослідженнях у Великій Британії
П'ятеро пацієнтів із важким паралічем вже використовують пристрій, керуючи цифровими та фізичними інструментами силою думки
фото: Reuters

Компанія Ілона Маска Neuralink тестуватиме мозкові чіпи у Великій Британії

Компанія Neuralink, яка належить Ілону Маску, оголосила про початок клінічних досліджень у Великій Британії. Метою випробувань є перевірка, як її мозкові імпланти можуть допомогти людям із важким паралічем керувати цифровими та фізичними інструментами за допомогою однієї лише думки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Компанія співпрацює з трастом лікарень Університетського коледжу Лондона та лікарнями Ньюкасла для проведення цього дослідження.

Дослідження призначене для пацієнтів, які страждають на параліч через такі стани, як травма спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз (БАС).

Минулого місяця Neuralink залучила $650 млн у своєму останньому раунді фінансування. У 2024 році компанія розпочала випробування імплантату на людях після вирішення проблем із безпекою, які раніше відзначило Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). Нагадаємо, що спочатку FDA відхилило заявку Neuralink у 2022 році.

Зараз, за даними компанії, п'ятеро пацієнтів із важким паралічем вже використовують її пристрій, керуючи цифровими та фізичними інструментами силою думки.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, компанія Neuralink, заснована у 2016 році, залучила від інвесторів близько $1,3 млрд і наразі оцінюється приблизно в $9 млрд.

Нагадаємо, мільярдер і технологічний магнат Ілон Маск стверджує, що штучний інтелект (ШІ) досягне рівня людського наступного року, а до 2029 року досягне рівня всього людства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox Business.

«Наступного року ШІ, ймовірно, буде розумнішим за будь-яку людину окремо. До 2029 року ШІ, ймовірно, буде розумнішим за всіх людей разом узятих», – написав Ілон Маск у  соціальній мережі Х.

Маск відкрито висловлює своє занепокоєння з приводу штучного інтелекту та небезпек, пов'язаних з ним, часто закликаючи до більш строгого регулювання цієї потужної технології.

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Теги: Ілон Маск Велика Британія

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