Денний сон може продовжити життя: висновки науковців

Генетична схильність до денного сну пов’язана зі збільшенням об’єму мозку

Регулярний денний сон може сприяти продовженню життя та збереженню здоров'я мозку протягом більш тривалого часу. Про це свідчать результати недавнього дослідження, проведеного вченими з Університетського коледжу Лондона, Каліфорнійського університету та Республіканського університету в Уругваї, які були опубліковані у журналі Sleep Health, пише «Главком».

Дослідники, які використовували 92 генетичні маркери для визначення схильності до денного сну, виявили пряму залежність. Генетична схильність до дрімоти може бути пов’язана зі збільшенням загального обсягу мозку на

15,8 см. Це відкриття підкреслює важливу роль сну для підтримки здоров'я мозку, хоча прямий зв’язок із помітним покращенням когнітивних функцій поки що не був виявлений.

Хоча схильність до сну може позитивно впливати на розвиток мозку, дослідження також виявило певні суперечності, що вказують на складність механізму.

В учасників, які часто спали вдень, було зафіксовано менший загальний обсяг мозку та повільнішу реакцію. Це може свідчити про потенційний зв'язок між частою дрімотою та погіршенням когнітивних функцій. У старших учасників, схильних до денного сну, частіше діагностували серцево-судинні захворювання та діабет, що також може впливати на їхні пізнавальні здібності.

Науковці наголошують, що, хоча звичка до денного сну може впливати на розвиток мозку, інші фактори, такі як загальний стан здоров’я та спосіб життя, також відіграють значну роль у цьому процесі.

