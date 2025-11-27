Головна Скотч Здоров'я
Денний сон може продовжити життя: висновки науковців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Генетична схильність до дрімоти пов’язана зі здоровим мозком
Генетична схильність до денного сну пов’язана зі збільшенням об’єму мозку

Регулярний денний сон може сприяти продовженню життя та збереженню здоров'я мозку протягом більш тривалого часу. Про це свідчать результати недавнього дослідження, проведеного вченими з Університетського коледжу Лондона, Каліфорнійського університету та Республіканського університету в Уругваї, які були опубліковані у журналі Sleep Health, пише «Главком».

Дослідники, які використовували 92 генетичні маркери для визначення схильності до денного сну, виявили пряму залежність. Генетична схильність до дрімоти може бути пов’язана зі збільшенням загального обсягу мозку на
15,8 см. Це відкриття підкреслює важливу роль сну для підтримки здоров'я мозку, хоча прямий зв’язок із помітним покращенням когнітивних функцій поки що не був виявлений.

Хоча схильність до сну може позитивно впливати на розвиток мозку, дослідження також виявило певні суперечності, що вказують на складність механізму.

В учасників, які часто спали вдень, було зафіксовано менший загальний обсяг мозку та повільнішу реакцію. Це може свідчити про потенційний зв'язок між частою дрімотою та погіршенням когнітивних функцій. У старших учасників, схильних до денного сну, частіше діагностували серцево-судинні захворювання та діабет, що також може впливати на їхні пізнавальні здібності.

Науковці наголошують, що, хоча звичка до денного сну може впливати на розвиток мозку, інші фактори, такі як загальний стан здоров’я та спосіб життя, також відіграють значну роль у цьому процесі.

До слова, китайські вчені дійшли висновку, що короткі, контрольовані періоди кисневого голодування – радикально новий підхід, відомий як гостра інтермітуюча гіпоксія – можуть бути настільки ж ефективними для полегшення важкої депресії, як і наййпотужніші відомі методи: електросудомна терапія (ЕСТ) та кетамін. 

