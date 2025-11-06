Дослідники б'ють на сполох через небезпеку популярного напою Bubble Tea

Тапіока з Bubble Tea може спричинити непрохідність кишечника та гастропарез

Високий вміст цукру в Bubble Tea призводить до ожиріння та жирової хвороби печінки

Популярний тайванський напій Bubble Tea (чай з кульками тапіоки) став дуже поширеним. Однак нові дослідження, представлені в публікації Адама Тейлора для The Conversation, закликають уважніше придивитися до цього модного напою. З'ясувалося, що він приховує низку значних ризиків для здоров'я, пише «Главком».

Розслідування Consumer Reports у США виявило високий рівень свинцю у деяких продуктах Bubble Tea. Основна проблема криється в кульках тапіоки, які виготовляються з крохмалю касави. Цей коренеплід має здатність поглинати свинець та інші важкі метали з ґрунту під час росту.

Крохмалистий склад кульок тапіоки також може уповільнювати спорожнення шлунка – стан, відомий як гастропарез, або в деяких випадках призводити до повних кишкових непрохідностей. Це може викликати нудоту, блювоту та сильний біль у животі, особливо у людей із уповільненим травленням.

Надмірне споживання напою впливає на здоров'я нирок. У 2023 році лікарі на Тайвані видалили понад 300 каменів у нирках у 20-річної жінки, яка пила Bubble Tea замість води. Компоненти, включаючи оксалати та підвищений вміст фосфатів, сприяють утворенню каменів.

Кульки тапіоки становлять добре задокументовану педіатрами небезпеку задухи для дітей. Проте ризикують і дорослі: у Сінгапурі 19-річна жінка померла після того, як вдихнула три кульки, коли сильніше потягнула через частково заблоковану соломинку.

Більшість напоїв містять 20-50 г цукру, що дорівнює або перевищує вміст цукру в банці Coca-Cola (35 г). Це пов'язують із зростанням дитячого ожиріння та підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу та жирової хвороби печінки.

Дослідження китайських дітей, які часто споживають Bubble Tea, показали зв'язок із підвищеним рівнем тривоги та депресії. Подібна асоціація виявлена й у дорослих: регулярне вживання корелювало з тривогою, втомою та професійним вигоранням.

Лікарі також фіксують курйозний медичний феномен: кульки тапіоки, які з'являються на скануванні пацієнтів, госпіталізованих з інших причин (наприклад, апендицит), можуть бути помилково прийняті за камені.

Автори дослідження підкреслюють: Bubble Tea не слід забороняти, але до нього потрібно ставитися як до випадкової розваги, а не до щоденної звички. Рекомендується пити без соломинки, щоб мати кращий контроль і дозволити сенсорним рецепторам рота підготуватися до текстури кульок.

