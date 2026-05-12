«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам

Іван Марчук: «Я сам зрозумів дуже добре, коли закінчив інститут, що вчитися на художника не треба»

Попри світове визнання та статус генія, Іван Марчук не має офіційних учнів

Народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, який сьогодні відзначає своє 90-річчя, зробив несподівану заяву щодо професійної художньої освіти. У великому інтерв’ю «Главкому» засновник «пльонтанізму» зізнався, що довгі роки навчання в інституті були для нього скоріше перешкодою, ніж допомогою.

Незважаючи на світове визнання та статус генія, Іван Марчук не має офіційних учнів. Як зізнається сам Маестро, він дійшов висновку, що справжньому митцю не завжди потрібні академічні дипломи.

«Я сам зрозумів дуже добре, коли закінчив інститут, що вчитися на художника не треба, що мої 11 років навчання – це значною мірою даремно витрачений час. Що б я міг зробити за ті 11 років, якби не вчився? Чого було йти в той інститут? Училища було вдосталь. Тим паче, що довелося прощатися з усім, чого там вчили», – розповів художник.

За словами Марчука, академічні канони часто обмежують творчу свободу, яку він тепер бачить у роботах дітей. Останнім часом митець активно підтримує талановиту молодь через міжнародний конкурс малюнків «Шляхами Івана Марчука», який був ініційований у 2025 році Українською суботньою школою у Відні.

Оцінюючи дитячі твори, художник дійшов висновку, що головне завдання – не «навчити», а не заважати таланту розквітати.

«Коли побачив перші дитячі роботи, то ще раз переконався: навіщо дітям вчитися на художника? Я там такі побачив речі, що якби зараз намалював ті сюжети і показав світу, то всі ахали б. Така фантазія у дітей, її не можна зупиняти. Це потрібно тільки заохочувати», – наголосив ювіляр.

Марчук створив тисячі полотен та винайшов власну техніку, яка називається пльонтанізм (Означає переплетені, запльонтані лінії, що зливаються в деталізовані образи, – «Главком»). Він почав малювати ще в дитинстві, розвинувши свій талант у підлітковому віці.

Сьогодні, 12 травня, у День народження Івана Марчука, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкриється постійна виставка його творів. Її родзинкою стане цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях.

До слова, на аукціоні Sotheby's продали картину «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука за €72 тис. Вартість пейзажу перевищила встановлений естімейт (прогноз орієнтовної ринкової вартості) €40-60 тис. майже на 30%.