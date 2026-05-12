Головна Країна Культура
search button user button menu button

«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам
Іван Марчук: «Я сам зрозумів дуже добре, коли закінчив інститут, що вчитися на художника не треба»
фото з відкритих джерел

Попри світове визнання та статус генія, Іван Марчук не має офіційних учнів

Народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, який сьогодні відзначає своє 90-річчя, зробив несподівану заяву щодо професійної художньої освіти. У великому інтерв’ю «Главкому» засновник «пльонтанізму» зізнався, що довгі роки навчання в інституті були для нього скоріше перешкодою, ніж допомогою.

Незважаючи на світове визнання та статус генія, Іван Марчук не має офіційних учнів. Як зізнається сам Маестро, він дійшов висновку, що справжньому митцю не завжди потрібні академічні дипломи.

«Я сам зрозумів дуже добре, коли закінчив інститут, що вчитися на художника не треба, що мої 11 років навчання – це значною мірою даремно витрачений час. Що б я міг зробити за ті 11 років, якби не вчився? Чого було йти в той інститут? Училища було вдосталь. Тим паче, що довелося прощатися з усім, чого там вчили», – розповів художник.

За словами Марчука, академічні канони часто обмежують творчу свободу, яку він тепер бачить у роботах дітей. Останнім часом митець активно підтримує талановиту молодь через міжнародний конкурс малюнків «Шляхами Івана Марчука», який був ініційований у 2025 році Українською суботньою школою у Відні.

Оцінюючи дитячі твори, художник дійшов висновку, що головне завдання – не «навчити», а не заважати таланту розквітати.

«Коли побачив перші дитячі роботи, то ще раз переконався: навіщо дітям вчитися на художника? Я там такі побачив речі, що якби зараз намалював ті сюжети і показав світу, то всі ахали б. Така фантазія у дітей, її не можна зупиняти. Це потрібно тільки заохочувати», – наголосив ювіляр.

Нагадаємо, 12 травня відзначає свій день народження народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. Йому – 90 років. З нагоди ювілею Маестро «Главком» опублікував ексклюзивний матеріал «Іван Марчук: як це, творити мистецтво у 90 років? Велике ювілейне інтерв'ю з легендарним художником»

Марчук створив тисячі полотен та винайшов власну техніку, яка називається пльонтанізм (Означає переплетені, запльонтані лінії, що зливаються в деталізовані образи, – «Главком»). Він почав малювати ще в дитинстві, розвинувши свій талант у підлітковому віці.

Сьогодні, 12 травня, у День народження Івана Марчука, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відкриється постійна виставка його творів. Її родзинкою стане цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях.

До слова, на аукціоні Sotheby's продали картину «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука за €72 тис. Вартість пейзажу перевищила встановлений естімейт (прогноз орієнтовної ринкової вартості) €40-60 тис. майже на 30%.

Читайте також:

Теги: художник ювілей поради Іван Марчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

100-річна Маргарет Ноубл розповіла, що допомагає їй жити довге та щасливе життя
«Не терпіть дурниць!» 100-річна мешканка Великої Британії назвала секрет довголіття
16 квiтня, 15:06
Проблем із пам’яттю є причиною для того, щоб звернутися до лікаря
Психіатр зі США назвав ранні симптоми деменції та хвороби Альцгеймера
17 квiтня, 17:51
Ольга Васильєва розповіла, як правильно говорити – саджати чи садити картоплю
Саджати чи садити картоплю? Мовознавиця пояснила, якими словами замінити кальки з російської
20 квiтня, 13:18
Етель Катерхем незабаром виповниться 117 років
Найстаріша жінка світу назвала секрет довголіття: що відомо про 116-річну рекордсменку
22 квiтня, 21:30
Палац на вулиці Генерала Чупринки, у якому живуть Оксана та Володимир Риботицькі
У Львові подружжя митців майже 60 років мешкає у палаці
10 травня, 18:15
Лілія Ребрик поділилася світлинами з нової фотосесії в день свого народження
Лілія Ребрик святкує день народження: як рідні привітали артистку (фото)
8 травня, 15:41
Покупцям радять уникати позеленілих і почорнілих коренеплодів
Сезон молодої картоплі: як обрати якісний продукт
10 травня, 05:18
12 травня відзначає свій день народження Іван Марчук
Івану Марчуку – 90. Художник поділився секретами довголіття
Сьогодні, 10:36
Іван Марчук навчався у підпільній мистецькій школі, яку організував Карло Звіринський
Живописець Іван Марчук назвав людину, яка найбільше вплинула на його творчість
Сьогодні, 12:35

Культура

«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам
«Моє навчання – значною мірою даремно витрачений час». Іван Марчук дав пораду юним художникам
Найсентиментальніша прем’єра сезону – «Там, де заходить сонце»: перші фото з Театру Франка
Найсентиментальніша прем’єра сезону – «Там, де заходить сонце»: перші фото з Театру Франка
Художник Іван Марчук розповів, чому його не прийняли до себе шістдесятники
Художник Іван Марчук розповів, чому його не прийняли до себе шістдесятники
Художник Іван Марчук розповів, як під час Другої світової війни рятував батька від НКВС
Художник Іван Марчук розповів, як під час Другої світової війни рятував батька від НКВС
У Львові подружжя митців майже 60 років мешкає у палаці
У Львові подружжя митців майже 60 років мешкає у палаці
Пінчук: Росія знищує українську культуру, але її знову повертають на Бієнале
Пінчук: Росія знищує українську культуру, але її знову повертають на Бієнале

Новини

Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua