Как выбрать качественную варено-копченую колбасу? Советы от экспертов «Полезной программы»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

26 сентября на «Интере» вышел выпуск «Полезной программы», посвященный варено-копченой колбасе.

Что на самом деле входит в состав колбасы, которая лежит на полках супермаркетов? Каким способом можно проверить ее качество? Может ли этот продукт вызвать зависимость? Как среди многообразия разных видов колбасных изделий выбрать по-настоящему хороший продукт? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, шоумен Дмитрий Коляденко и другие эксперты программы.

Как выбрать самую качественную колбасу?

«В моем холодильнике всегда есть колбаса, особенно люблю варено-копченую типа «Московской» и «Сервелата», – признается звездный эксперт ток-шоу певец Дмитрий Коляденко. – В нашей стране есть одна особенность: чем новее торговая марка, тем качественнее продукт. Поэтому стараюсь покупать колбасу тех производителей, которые только-только появляются на украинском рынке. Она самая вкусная и качественная. Кроме того, хорошую колбасу можно отличить на вкус, поэтому перед покупкой всегда пробую. Также обращаю внимание на этикетку. Чем меньше в составе ингредиентов, тем лучше: в идеальном продукте вообще содержатся только мясо, специи и шпик. Такая колбаса имеет неярко выраженный вкус, зато в ней чувствуется мясо. Мой любимчик – пекинес Фанни – уплетает ее за обе щеки. А уж он никогда не ошибается в качестве!»

ГОСТ и ТУ: в чем разница?

«Все варено-копченые колбасы могут быть изготовлены по ГОСТу или техническим условиям (ТУ), – объясняет ведущий ток-шоу Александр Лукьяненко. – Разница между ними – в составе и цене. В колбасе высшего сорта, изготовленной по нормам ГОСТа, кроме мяса, шпика и специй, есть только вода. А в составе варено-копченой колбасы, которую изготавливают по ТУ, 50% ингредиентов могут иметь растительное происхождение. Вместо мяса здесь можно обнаружить клетчатку, сою или крахмал. Эти компоненты удешевляют производство мясного продукта. При этом та же клетчатка не влияет на качество колбасы, вы просто платите за воду, которую она удерживает».

Может ли колбаса вызвать зависимость?

«Для усиления вкуса в колбасу могут добавлять усилитель вкуса, глутамат натрия E621, – рассказывает эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Юлия Слива. – Если человек часто употребляет продукты с этим ингредиентом, со временем у него может пропасть желание есть обычную пищу. Наличие этого компонента говорит о том, что с колбасой что-то неладно. То ли при производстве колбасы использовали некачественное мясо. То ли на мясе сэкономили, и положили его недостаточно. Или в колбасе есть заменители мяса, наполнители, загустители, вода и масса пищевых добавок. Но самая частая причина использования глутамата натрия – сочетание всех этих вариантов. Колбасе из хорошего мяса усилитель вкуса не нужен».

Как определить наличие крахмала и сои в колбасе?

«Качественная колбаса имеет упругую структуру, – продолжает объяснять Юлия Слива. – Но главное, чтобы в нарезанном виде она не стала ломкой – это признак чрезмерного присутствия крахмала. Если уж совсем мягкая, то, вероятно, она сделана главным образом не из мяса, а из растительного белка, сои. Консистенция копченых колбас должна быть плотной, вареных и полукопченых – менее плотная, но упругая и не рыхлая, не расползающаяся».

Стоит ли встречать колбасу «по одежке»?

«Оболочка может многое рассказать о качестве мясного изделия, – говорит эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Юлия Слива. – Продукты низкого класса редко можно встретить в натуральной оболочке, чаще используются синтетические, полимерные упаковки. Белковые оболочки классом выше производятся из шкур крупного рогатого скота, основу их составляет коллаген, так что они вполне съедобны. Натуральные оболочки – кишки, мочевые пузыри, желудки – традиционны в изготовлении колбасных изделий, лучше отдать предпочтение им».

Как определить качество сала в колбасе?

«Чтобы удешевить производство, к колбасе добавляют не только сою, – рассказывает Юлия Слива. – Подделывают даже шпик – свиное сало, которое входит в состав варено-копченой колбасы, заменяют альгинатным комплексом. В качественной колбасе шпик при нарезке не должен оставаться на ноже. Если в колбасу любого типа добавлен шпик, кусочки жира могут быть только белого цвета. Если они розовые или желтые, значит, продукт подкрашен и его качество оставляет желать лучшего».

Какая суточная норма потребления колбасы?

«Варено-копченая колбаса – вкусный и сытный продукт, – говорит врач-гастроэнтеролог Татьяна Кулиш. – Она будет полезной, если не превышать дневную норму: не более 50 граммов. Лучше всего сочетать колбасу с большим количеством овощей и избегать жирных калорийных продуктов. Не стоит ее употреблять детям до 3-х лет, а также тем, у кого есть болезни желудка и сердца, так как в ее составе много соли. Это не диетический продукт, похудеть на ней не получится, ведь в 100 граммах колбасы – 400 калорий. И главное, выбирайте колбасу, состав которой близок к натуральному».

Какие маркетинговые приемы используют производители, чтобы продать колбасу дороже?

«Колбасная нарезка в большой упаковке с широкими краями дает ощущение, что о вас позаботились и все нарезали, причем визуально продукта кажется больше за счет ширины, – объясняет маркетолог Дмитрий Розенфельд. – Но нарезка всегда стоит дороже, потому что производитель несет затраты, и он их отобьет за счет покупателя».

Как лучше хранить колбасу?

«Если вы хотите, чтобы в вашем холодильнике колбаса сохранялась как можно дольше и не портилась, нужно просто смазать ее лимоном или белком сырого яйца, – говорит ведущий рубрики «Кухонные советы» Дмитрий Чистяков. – Варено-копченый продукт можно хранить как в холодильнике, так и в морозильной камере. Стоит воздержаться от полиэтиленовых пакетов. Лучше использовать контейнер или фольгу. Температурный режим должен быть от 0 до 4 градусов».

Как отличить натуральное копчение от использования жидкого дыма?

«Варено-копченая колбаса должна проходить процесс копчения, но производители иногда заменяют копчение специальной жидкостью, – рассказывает автор сюжетов «Полезной программы» Вера Борсук. – Натуральное копчение дает сухую и глянцевую поверхность оболочки, аромат должен быть тонким и глубоким. А вот резкий запах будет свидетельством того, что колбасу долго вымачивали в специальной жидкости для копчения. Чтобы быть уверенными в том, что в колбасе нет вредных добавок, можно приготовить ее самостоятельно. Начинить фаршем подготовленную оболочку и коптить на мангале, на обычной щепе. Важно измерять температуру колбасы, она должна быть 80 градусов. И нельзя коптить в закрытом помещении: в этом случае колбаса будет впитывать ядовитые выбросы от щепы».

Еще больше полезных советов о том, как правильно выбирать варено-копченую колбасу, и невероятные секреты производителей колбасы – в выпуске ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа»

А завтра, 27 сентября, в 10:00 смотрите на «Интере» выпуск «Полезной программы», посвященный соку. Чтобы получить суточную дозу витаминов, можно вместо пяти яблок выпить стакан сока. Мы привыкли думать, что сок – это полезно. Но так ли это на самом деле? Из чего делают пакетированные соки и нектары и каково их качество? Как получается восстановленный напиток? В чем разница между фруктовыми и овощными соками? Чем полезен каждый вид сока, а чем может навредить организму? Выбрать сок поможет ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы».