Медики считают, что высокая физическая активность после 40 лет вредит суставам



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Высокий уровень физической активности может принести не только пользу, но и вред здоровью, - в частности, из-за этого разрушаются суставы

Особенно рискуют те, кто занимается бегом.

Согласно данным, полученным исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, в возрасте после 40 лет следует тщательнее выбирать для себя физические нагрузки. Выяснилось, что у людей, которые много времени отдают физической активности, повышен риск возникновения повреждений суставов и развития остеоартроза – заболевания, являющегося одним из видов артрита, при котором воспаляется и разрушается хрящевая ткань. Особенно высоким риск возникновения данного недуга оказался для любителей уличных пробежек, установили ученые.

Специалисты анализировали данные о 100 мужчинах и 136 женщинах возрастом от 45 до 55 лет, не имевших избыточного веса и жалоб на боли в суставах. Оценив уровень физической активности испытуемых, ученые поделили их респондентов на три группы в зависимости от интенсивности физических нагрузок – низкую, среднюю и высокую. Кроме того, добровольцам была выполнена МРТ хрящей, менисков и связок коленного сустава.

В результате оказалось, что у людей, вошедших в группу с высокой физической активностью, благодаря МРТ было выявлено больше всего повреждений в коленном суставе. По словам специалистов, подобные повреждения со временем могут приводить к развитию остеоартроза.

Авторы исследования констатировали: в возрасте после 40 лет лучше избегать регулярных длительных пробежек или упражнений в виде прыжков. Высокая физическая активность, связанная с постоянными повышенными нагрузками на ноги, может вредить суставам, провоцируя повреждение мениска и хрящей, а также травмы связок.

По мнению медиков, гораздо полезнее в среднем возрасте плавать или ездить на велосипеде. Эти занятия также эффективно обеспечивают человека физической нагрузкой, но при этом позволяют не допустить заболеваний суставов, а также не усугубляют болезнетворных процессов при уже имеющихся поражениях.

Джерело: Medikforum.ru