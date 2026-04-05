Жінка народила в літаку перед приземленням у Нью-Йорку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Коли літак заходив на посадку, у пасажирки почалися пологи
фото з відкритих джерел

Після посадки медики вже чекали біля літака, щоб надати допомогу матері та немовляті

Пасажирка авіакомпанії Caribbean Airlines народила дитину просто під час рейсу до Нью-Йорка. Пологи почалися вже під час заходу літака на посадку, а немовля з’явилося на світ ще до приземлення. Про це повідомило видання NYT, інформує «Главком».

Подія сталася 4 квітня на рейсі 005. Коли літак заходив на посадку, у пасажирки почалися пологи. Пілоти негайно звернулися до диспетчерів із проханням надати пріоритет для швидшого приземлення. Спочатку наземні служби неправильно зрозуміли ситуацію, вирішивши, що йдеться про хворого пасажира, однак екіпаж уточнив: жінка народжує просто на борту.

Boeing 737 Max 8 отримав дозвіл на прямий захід на посадку. Під час переговорів один із диспетчерів жартома запропонував назвати новонароджену дитину «Кеннеді» – на честь аеропорта, де вона з’явилася на світ.

Після посадки медики вже чекали біля літака, щоб надати допомогу матері та немовляті. Одразу після приземлення пілот підтвердив диспетчерам, що пологи завершилися. Водночас інформація про стан жінки та дитини наразі не уточнюється.

Це не перший подібний випадок: раніше, у 2015 році, на рейсі до того ж аеропорту також народилася дитина. Тоді допомогу їй надавали лікар і медсестра, що перебували серед пасажирів, а після посадки матір і дитину доправили до лікарні у задовільному стані.

Раніше під час рейсу авіакомпанії Ryanair до Іспанії у повітрі несподівано з'явився додатковий пасажир – жінка народила.

 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

