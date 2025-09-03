Названо несподіваний фактор старіння серця

Розташування жиру в організмі впливає на старіння серця

Британські вчені виявили, що не лише загальна кількість жиру, а й його розташування в тілі людини значно впливає на швидкість старіння серця та судин. Результати дослідження опубліковані у журналі European Heart Journal (EHJ).

Як повідомляє «Главком», у дослідженні взяли участь понад 21 тис. дорослих добровольців. За допомогою технологій машинного навчання вчені оцінювали «кардіологічний вік» – різницю між фактичним віком людини та реальним станом її серцево-судинної системи.

Найбільш небезпечними для здоров'я серця виявилися три типи жирових відкладень:

Вісцеральний жир – жир, що оточує внутрішні органи.

Жирова інфільтрація м'язів (міостеатоз).

Відкладення ліпідів у печінці.

Ці фактори прискорювали старіння серцево-судинної системи як у чоловіків, так і у жінок.

Дослідження також виявило, що вплив розподілу жиру залежить від статі. У чоловіків передчасне зношування міокарда провокували абдомінальний (черевний) жир та жирові відкладення в нижній частині тулуба. У жінок було виявлено, що накопичення жиру в області стегон та сідниць має захисний ефект для серця.

Це дослідження підкреслює важливість контролю не лише над вагою, а й над локалізацією жирових відкладень для збереження здоров'я серцево-судинної системи.

До слова, час, коли ми вечеряємо, має прямий вплив на наше здоров'я, вагу та навіть тривалість життя. За словами експертів, щоб покращити якість сну та оптимізувати метаболізм, останній прийом їжі має відбуватися за кілька годин до сну.