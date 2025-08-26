Головна Скотч Здоров'я
Синці на руках та набряклість ніг: ЗМІ звернули увагу на проблеми зі здоров'ям Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У липні 2025 року медичний звіт підтвердив, що у Трампа хронічна венозна недостатність
фото: The White house/Facebook

Білий дім пояснює появу синців частими рукостисканнями та регулярним прийомом аспірину

Під час своїх нещодавніх публічних виступів, зокрема в Шотландії, Дональд Трамп привернув увагу громадськості дивними синцями на правій руці. Журналісти помітили, що президент намагається приховати їх за допомогою густого шару консилера. Ця ситуація вже не вперше стає об'єктом обговорень, повідомляє «Главком» з посиланням на Independent і Daily Beast.

Білий дім пояснює появу синців частими рукостисканнями та регулярним прийомом аспірину. Утім, журналісти фіксують і інші проблеми. Зокрема, у лютому 2025 року помітили велику гематому на руці Трампа під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона. У липні, а також на зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня, увагу привернули набряклі щиколотки.

Синці на руках та набряклість ніг: ЗМІ звернули увагу на проблеми зі здоров'ям Трампа фото 1
фото: соціальні мережі
Синці на руках та набряклість ніг: ЗМІ звернули увагу на проблеми зі здоров'ям Трампа фото 2
фото: AP

Нагадаємо, у липні 2025 року медичний звіт підтвердив, що у президента США хронічна венозна недостатність. Це поширений стан серед літніх людей, при якому вени гірше справляються з кровотоком. Лікар Трампа запевнив, що синці є незначними і характерними для тих, хто приймає аспірин для профілактики серцевих захворювань.

Речниця Керолайн Левітт наполягає, що Трамп перебуває у «чудовому здоров'ї», а його відданість роботі «видно щодня». Вона також додала, що президент тисне руки частіше за будь-кого з його попередників. Проте журналісти відзначають, що попри обіцянки прозорості, Білий дім уникає прямих відповідей на запитання про стан здоров'я Трампа, а його лікар так і не провів брифінг для преси.

Раніше президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів, кого він вважає найкращим футболістом в історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на beIN Sports

«Багато років тому, коли я був молодим, за команду «Космос» («Нью-Йорк Космос») грав футболіст на ім'я Пеле. Не хочу розкривати свого віку, але це було давно. Я ходив дивитися, як він грає, і він був чудовий. Можливо, я здаюся старомодним, але я сказав би, що таким гравцем я вважаю Пеле», – заявив Трамп.

Пеле підписав контракт з клубом «Космос», який виступав у Північноамериканській футбольній лізі (NASL), коли йому було 35 років.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році на території Білого дому відбудеться поєдинок UFC. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News

Бій UFC має стати частиною святкування 250-річчя незалежності США – 4 липня 2026 року.

«У кожному з наших національних парків, у кожному історичному місці відбуватимуться спеціальні заходи на честь 250-річчя незалежності. І гадаю, у нас буде бій UFC. Ми проведемо бій UFC на території Білого дому. Тільки уявіть собі! У нас там багато місця. Це буде чемпіонський, повноцінний бій, на нього прийдуть подивитись 20-25 тисяч людей»,  – заявив Трамп.

Теги: ЗМІ здоров'я Дональд Трамп

Синці на руках та набряклість ніг: ЗМІ звернули увагу на проблеми зі здоров'ям Трампа
