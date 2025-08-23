Головна Країна Суспільство
Правозахисниця Інна Мірошниченко пояснила, як інтернати калічать здорових дітей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
скриншот з відео

Мірошниченко розповіла, що інколи у спецзакладах це роблять свідомо, бо це дає змогу отримати більше грошей з бюджету

Адвокатка та правозахисниця Інна Мірошниченко розповіла, як здорові діти фактично набувають інвалідності через неналежні умови, жорстке поводження й соціальну ізоляцію. Про це вона розповіла в інтерв'ю для Аліни Доротюк, передає «Главком».

Інна Мірошниченко розповіла про термін «інвалідизація», який вживається у сфері захисту прав дітей позбавлених батьківського піклування.

«Заклади, у які потрапляють здорові діти, роблять поступово з цієї дитини – дитину з інвалідністю. І це не просто там якісь рідкісні випадки, це абсолютно норма та статистика.

Дитина, яка перебуває в закладі 5-7 років, вона набуває або ментальної або фізичної інвалідності. Бо у будь-якої дитини, яка знаходить в стресових умовках, запускаються певні запальні процеси, хвороби, на які не звертають уваги, які не лікуються, які поступово потім чіпляють якісь інші системи.

І дитина згодом набуває хронічних захворювань, які неможливо вилікувати, які потім згодом можуть стати інвалідністю. Насправді, це інколи робиться абсолютно свідомо, бо дитина з інвалідністю - це змога списати більше коштів з державного бюджету», – каже вона.

Нагадаємо, на Закарпатті в одному із дитячих будинків-інтернатів Офіс омбудсмена виявив порушення прав людини. Дітей примушували працювати, били та вимагали особисті кошти.

До слова, Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Як повідомлялося, у Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті вихованці живуть у жахливих умовах. Вони вимушені спати на брудних ліжках та носити зношений одяг. Персоналу не вистачає, аби доглядати за дітьми, що мають особливі потреби. Також у закладі відсутнє укриття.

