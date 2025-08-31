У печінці жінки росла дитина: світову медичну спільноту сколихнув рідкісний випадок

35-річну мешканку Індії довелося прооперувати

35-річна Сарвеш, яка мешкає в індійському штаті Уттар-Прадеш, занедужала. Жінці дошкуляла блювота, її постійно турбували втома і біль. Та коли Сарвеш вперше звернулася до лікаря, на початковому ультразвуковому обстеженні нічого не виявили. Тож спершу вона продовжувала приймати антибіотики через підозру на інфекцію шлунка. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі BBC.

Після місяця прийому ліків, без жодного покращення, жінка знову звернулася за медичною допомогою. І цього разу результати виявилися настільки приголомшливими, що навіть її лікарям було важко повірити побаченому. У неї була 12-тижнева вагітність у правій частині печінки.

Внутрішньопечінкова позаматкова вагітність настільки рідкісна, що Сарвеш раптово опинилася в центрі уваги міжнародної медичної спільноти.

Після численних обстежень лікарі дійшли висновку, що єдиним виходом є операція з видалення плода – якщо він продовжував би рости, печінка розірвалася б, і Сарвеш померла б.

Через складність випадку подружжю настійно радили їхати до Делі на операцію, але вони не могли оплатити витрати.

«Ми бідні, і поїхати до Делі та заплатити за це було неможливо», – каже чоловік Сарвеш Парамвір.

Зрештою, після трьох місяців болю команда лікарів у приватній лікарні міста Мірута погодилася провести Сарвеш операцію, яка тривала 90 хвилин.

Жінка зазвичай вагітніє, коли яйцеклітина, що вийшла з яєчника, запліднюється сперматозоїдом, пояснює доктор Мамет Сінгх, професор кафедри акушерства та гінекології Інституту медичних наук BHU у Варанасі.

Потім ця запліднена яйцеклітина рухається через фаллопієві труби до матки, де зародок імплантується й розвивається.

У деяких випадках, каже доктор Сінгх, ця яйцеклітина залишається у фаллопієвій трубі замість того, щоб потрапити в матку, або ж зрідка прикріплюється до поверхні іншого органа.

У Сарвеш зародок прикріпився до печінки. Кровопостачання печінки добре, тому вона діє як «родючий ґрунт» для плода на ранніх стадіях, пояснює доктор Сінгх, але згодом розвиток стає неможливим.

У світі приблизно один відсоток вагітностей є позаматковими, каже докторка Моніка Анант, професорка кафедри акушерства та гінекології в AIIMS у Патні.

«Вважається, що лише одна з семи-восьми мільйонів вагітностей може бути внутрішньопечінковою», – зазначає вона.

До випадку Сарвеш, додає доктор Анант, у світі було задокументовано лише 45 епізодів внутрішньопечінкової вагітності – три з них в Індії. Перший випадок зафіксували у 2012 році в Делійському медичному коледжі леді Гардіндж.

