Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

У печінці жінки росла дитина: світову медичну спільноту сколихнув рідкісний випадок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Сарвеш важко відновлюється після операції
фото: bbc.com

35-річну мешканку Індії довелося прооперувати

35-річна Сарвеш, яка мешкає в індійському штаті Уттар-Прадеш, занедужала. Жінці дошкуляла блювота, її постійно турбували втома і біль. Та коли Сарвеш вперше звернулася до лікаря, на початковому ультразвуковому обстеженні нічого не виявили. Тож спершу вона продовжувала приймати антибіотики через підозру на інфекцію шлунка. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі BBC.

Після місяця прийому ліків, без жодного покращення, жінка знову звернулася за медичною допомогою. І цього разу результати виявилися настільки приголомшливими, що навіть її лікарям було важко повірити побаченому. У неї була 12-тижнева вагітність у правій частині печінки.

Внутрішньопечінкова позаматкова вагітність настільки рідкісна, що Сарвеш раптово опинилася в центрі уваги міжнародної медичної спільноти.

Після численних обстежень лікарі дійшли висновку, що єдиним виходом є операція з видалення плода – якщо він продовжував би рости, печінка розірвалася б, і Сарвеш померла б.

Через складність випадку подружжю настійно радили їхати до Делі на операцію, але вони не могли оплатити витрати.

«Ми бідні, і поїхати до Делі та заплатити за це було неможливо», – каже чоловік Сарвеш Парамвір.

Зрештою, після трьох місяців болю команда лікарів у приватній лікарні міста Мірута погодилася провести Сарвеш операцію, яка тривала 90 хвилин.

Жінка зазвичай вагітніє, коли яйцеклітина, що вийшла з яєчника, запліднюється сперматозоїдом, пояснює доктор Мамет Сінгх, професор кафедри акушерства та гінекології Інституту медичних наук BHU у Варанасі.

Потім ця запліднена яйцеклітина рухається через фаллопієві труби до матки, де зародок імплантується й розвивається.

У деяких випадках, каже доктор Сінгх, ця яйцеклітина залишається у фаллопієвій трубі замість того, щоб потрапити в матку, або ж зрідка прикріплюється до поверхні іншого органа.

У Сарвеш зародок прикріпився до печінки. Кровопостачання печінки добре, тому вона діє як «родючий ґрунт» для плода на ранніх стадіях, пояснює доктор Сінгх, але згодом розвиток стає неможливим.

У світі приблизно один відсоток вагітностей є позаматковими, каже докторка Моніка Анант, професорка кафедри акушерства та гінекології в AIIMS у Патні.

«Вважається, що лише одна з семи-восьми мільйонів вагітностей може бути внутрішньопечінковою», – зазначає вона.

До випадку Сарвеш, додає доктор Анант, у світі було задокументовано лише 45 епізодів внутрішньопечінкової вагітності – три з них в Індії. Перший випадок зафіксували у 2012 році в Делійському медичному коледжі леді Гардіндж.

До слова, американські дослідники визначили конкретний момент, коли клітини нашого мозку починають деградувати, а мислення людини погіршується. Цей вік, за результатами сканування мозку та тестів, проведених серед 19 300 осіб, у середньому становить близько 44 років. 

Також у Вінницькій області жінка звернулася по допомогу до медиків після того, як її вкусила комаха під час примірки штанів у магазині.

Читайте також:

Теги: жінка вагітність Індія здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогорічний саміт буде найбільшим з часу заснування Шанхайської організації співробітництва
Саміт у Китаї: навіщо Сі збирає Путіна і Моді? Роз'яснення Reuters
27 серпня, 09:05
Резервуари на нафтопереробному заводі Hindustan Petroleum Corp
Індія скорочує імпорт російської нафти – Bloomberg
26 серпня, 19:47
Повінь змила громадську кухню та пост охорони, де перебувала велика кількість прочан
Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей
15 серпня, 10:04
Переговори про закупівлю американської зброї та техніки на мільярди доларів зупинилися
Індія призупинила закупівлі американської зброї через мита Трампа – Reuters
8 серпня, 15:40
Китай є другим за величиною торговельним партнером Індії
Моді вперше за сім років поїде до Китаю через загострення у відносинах зі США
6 серпня, 18:41
Жінка врешті погодилась на пропозицію стати дружиною
Британець 43 рази за сім років кликав свою кохану заміж: що вона відповіла
5 серпня, 15:47
В США поліція заарештувала чоловіка, який вистрілив в сусідку
У США чоловік застрелив сусідку, бо прийняв її за інопланетянку
4 серпня, 14:21
Вчені встановили, коли реально починається старіння
Вчені точно визначили вік, коли організм людини починає руйнуватись
2 серпня, 22:06
Активність Сонця з 1 по 3 серпня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність
1 серпня, 07:14

Здоров'я

У печінці жінки росла дитина: світову медичну спільноту сколихнув рідкісний випадок
У печінці жінки росла дитина: світову медичну спільноту сколихнув рідкісний випадок
Як вечеряти, аби отримати довголіття: поради дієтологів
Як вечеряти, аби отримати довголіття: поради дієтологів
Чай, кава та мікропластик: нове дослідження розкриває неочікувану небезпеку
Чай, кава та мікропластик: нове дослідження розкриває неочікувану небезпеку
Відкриття вчених: у мозку людини знайдено «секретну GPS-систему»
Відкриття вчених: у мозку людини знайдено «секретну GPS-систему»
Синці на руках та набряклість ніг: ЗМІ звернули увагу на проблеми зі здоров'ям Трампа
Синці на руках та набряклість ніг: ЗМІ звернули увагу на проблеми зі здоров'ям Трампа
Приз у $1 млн за ідею: Білл Гейтс шукає ШІ, який допоможе вилікувати хворобу Альцгеймера
Приз у $1 млн за ідею: Білл Гейтс шукає ШІ, який допоможе вилікувати хворобу Альцгеймера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
7740
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України
3741
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
3681
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3654
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua