Спецпосланець Віткофф заявив, що США близькі до мирної угоди між Україною та РФ

Віткофф: Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати

Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати наближаються до мирних домовленостей щодо війни в Україні, і що сторони повинні будуть піти на поступки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

В ефірі каналу він сказав, що США підійшли «дуже близько» до досягнення мирної домовленості між Україною та Росією.

«Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент робить найкраще. Він об'єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру - це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат», – сказав Віткофф.

Він не уточнив деталі потенційних домовленостей, але наголосив, що в будь-якій мирній угоді «кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні».

«Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати», – запевнив спецпосланець. За його словами, орієнтиром може стати «Стамбульська протокольна угода». Йдеться про проєкт мирних угод між Росією та Україною, який обговорювався у 2022 році після переговорів російської та української сторін у Стамбулі.

Згідно з нею, Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості військових, зброї, техніки та авіації, а окуповані території мали залишитися за РФ.

Раніше Віткофф в ефірі CNN сказав, що Росію не обов'язково варто звинувачувати у початку війни в Україні. «Війна не повинна була статися – вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни», – зазначив він.

За припущеннями Віткоффа, війну спровокувало бажання України вступити до НАТО.