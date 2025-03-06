Який вигляд має угода про корисні копалини між Україною і США: красномовна карикатура

Британський журнал випустив карикатуру на угоду між Україною та США про корисні копалини

Карикатура показує тиск Трампа на Україну щодо досягнення угоди про корисні копалини

Сьогодні, 6 березня, британський журнал The Spectator опублікував статтю «Брудна угода: чого насправді хоче Трамп від природних ресурсів України», яка супроводжується красномовною карикатурою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Spectator.

На карикатурі зображені: президент України Володимир Зеленський, американський лідер Дональд Трамп, віцепрезидент США Джей Ді Венс та великий ведмідь у шапці з червоною зіркою, що символізує Росію.

скріншот

The Spectator показує, що Трамп нібито намагається нав'язати угоду Зеленському, який в той має приголомшений вигляд. Позаду президента США знаходиться Джей Ді Венс, який підтримує Трампа. Водночас за їхніми спинами стоїть величезний російський ведмідь, натякаючи на вплив РФ і тиск у цій ситуації.

Ймовірно, карикатура висміює можливий тиск Трампа на Україну щодо досягнення угоди, яка могла б бути вигідною Росії.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки та України продовжують вести переговори щодо підписання угоди про корисні копалини. Як інформує «Главком», про це на брифінгу 5 березня розповіла речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Також зазначалося, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами, щоб почати роботу на прагматичній основі. Глава українського уряду розповів, що разом з адміністрацією Трампа сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного фонду.