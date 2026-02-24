Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
Американський лідер стверджував, що його промова буде довгою
фото: Getty Images

Президент США виступить зі зверненням до американців про стан країни та її майбутні цілі

Президент США Дональд Трамп виступить у вівторок, 24 лютого, на спільному засіданні обох палат Конгресу зі щорічним зверненням про стан справ у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Трамп заявляв, що його виступ буде «довгим», оскільки «є про що поговорити». Очікується, що він окреслить пріоритети на наступний рік.

Виступ Трампа відбуватиметься на тлі низки внутрішніх та зовнішніх викликів: низької популярності серед населення, зростання вартості життя та запитань щодо того, як саме реагувати на ці проблеми. За даними опитувань, рейтинг підтримки складає близько 36 %, а серед незалежних громадян – лише 26 %.

Адміністрація президента США намагається підсумувати досягнення за перший рік та водночас анонсувати ще більш амбітний порядок денний, зокрема щодо охорони здоров’я, житла та економіки, але зі збереженням критики з боку опонентів. За словами аналітиків, головна проблема – це комунікація: промова може стати однією з ключових можливостей змінити настрій виборців щодо економіки та політики загалом.

Як відомо, підготовка до виступу відбувається на тлі шатдауну Міністерства внутрішньої безпеки. Демократи в Конгресі домагаються змін до імміграційної політики після смертельних інцидентів у січні, що спричинили масові акції протестів у Міннеаполісі та інших містах. Частина демократів ігноруватиме виступ президента й натомість візьме участь в альтернативному зібранні на Національній алеї, де губернаторка Вірджинії Ебігейл Спенбергер оприлюднить відповідь Демократичної партії на звернення президента.

Нагадаємо, Трамп заговорив про наступника на президентські вибори 2028 року. Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах зі своїм оточенням почав активніше піднімати питання потенційного наступника, розглядаючи насамперед віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо. 

До слова, президент США Дональд Трамп прагне не просто завершити війну в Україні, а перетворити цей момент на грандіозну дипломатичну перемогу світового масштабу. Він хоче організувати масштабне публічне шоу навколо підписання мирної угоди між Україною та Росією.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави Білого дому, безпекова ситуація у Венесуелі «під дуже суворим контролем»
Трамп наказав відкрити повітряний простір над Венесуелою
30 сiчня, 09:14
Кирило Дмитрієв найближчими днями відвідає Маямі для переговорів з командою Трампа
Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа перед переговорами в ОАЕ
30 сiчня, 23:55
Федеральний суд Південного округу штату Флорида засудив Раяна Рута до довічного ув'язнення
Чоловік, який намагався застрелити Трампа, отримав довічне
4 лютого, 21:37
Джей Ді Венс обурився тим, як європейці відгукуються про американців
Джей Ді Венс поскаржився на ставлення європейців до США
5 лютого, 11:10
Нафта пішла вгору на тлі заяв президента США про відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід
Ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном
12 лютого, 07:32
Авіаційні підрозділи США на Близькому Сході приведені у стан максимальної бойової готовності
США стягують на Близький Схід найбільшу кількість авіації за останні 23 роки
19 лютого, 18:20
Глава уряду Польщі закликав громадян у жодному разі не їхати до Ірану
Туск закликав поляків негайно покинути Іран через можливі удари США
19 лютого, 15:34
За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот
Нардеп назвав умови, за яких Путін піде на реальне перемир’я
24 сiчня, 17:51
Озброєні люди блокували дороги в низці регіонів країни шляхом підпалу автомобілів – це відома тактика картелів
У Мексиці силовики ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу: подробиці
22 лютого, 22:09

Політика

Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року
Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року
Україна запропонувала Угорщині «нафтовий компроміс»: деталі плану порятунку «Дружби»
Україна запропонувала Угорщині «нафтовий компроміс»: деталі плану порятунку «Дружби»
Адміністрація Трампа встановила дедлайн для угоди між Києвом та Москвою – Bloomberg
Адміністрація Трампа встановила дедлайн для угоди між Києвом та Москвою – Bloomberg
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
Четверті роковини війни. Російська розвідка вигадала нову ядерну страшилку
Четверті роковини війни. Російська розвідка вигадала нову ядерну страшилку

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua