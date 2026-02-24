Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні

Президент США виступить зі зверненням до американців про стан країни та її майбутні цілі

Президент США Дональд Трамп виступить у вівторок, 24 лютого, на спільному засіданні обох палат Конгресу зі щорічним зверненням про стан справ у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Трамп заявляв, що його виступ буде «довгим», оскільки «є про що поговорити». Очікується, що він окреслить пріоритети на наступний рік.

Виступ Трампа відбуватиметься на тлі низки внутрішніх та зовнішніх викликів: низької популярності серед населення, зростання вартості життя та запитань щодо того, як саме реагувати на ці проблеми. За даними опитувань, рейтинг підтримки складає близько 36 %, а серед незалежних громадян – лише 26 %.

Адміністрація президента США намагається підсумувати досягнення за перший рік та водночас анонсувати ще більш амбітний порядок денний, зокрема щодо охорони здоров’я, житла та економіки, але зі збереженням критики з боку опонентів. За словами аналітиків, головна проблема – це комунікація: промова може стати однією з ключових можливостей змінити настрій виборців щодо економіки та політики загалом.

Як відомо, підготовка до виступу відбувається на тлі шатдауну Міністерства внутрішньої безпеки. Демократи в Конгресі домагаються змін до імміграційної політики після смертельних інцидентів у січні, що спричинили масові акції протестів у Міннеаполісі та інших містах. Частина демократів ігноруватиме виступ президента й натомість візьме участь в альтернативному зібранні на Національній алеї, де губернаторка Вірджинії Ебігейл Спенбергер оприлюднить відповідь Демократичної партії на звернення президента.

